5 Minutes Rage sbarca oggi su Steam: disponibile un weekend di gioco gratuito

, il nuovo gioco multiplayer tutto italiano diche mescola sport e azione, è disponibile a partire da oggi suinsieme a un weekend di prova gratuito. In cima alla notizia abbiamo riportato un nuovo trailer ricco di azione.

Tutti gli utenti di Steam potranno scaricare e giocare il gioco gratuitamente fino alle 18 di domenica 4 marzo a questo indirizzo: nella versione di prova i giocatori potranno accedere a tutti le arene e le feature del gioco multiplayer, e competere in 1vs1 contro l'IA in modalità locale.

Sviluppato da Indomitus Games, i creatori di In Verbis Virtus, un'innovativa avventura fantasy con controlli vocali basata sull’Unreal Engine, 5 Minutes Rage è un gioco multiplayer adrenalinico in cui due squadre di robot (junkbot) si scontrano a suon di cannonate per fare gol nella porta avversaria. Le regole sono semplici: scatena la tua rabbia, distruggi gli avversari, prendi la palla e segna.

"Con 5 Minutes Rage ci siamo posti posti come obiettivo di creare un gioco ibrido che mescolasse le migliori feature dei 'couch games' e degli eSports", dichiara Denis Gualtieri, CEO di Indomitus Games. "5 Minutes Rage è diretto e divertente ma al contempo in grado di permettere al giocatore di sviluppare skill e tattiche differenti, come avviene nei giochi Nintendo che più ci hanno influenzato, Super Smash Bros e Super Mario Strikers".

Elenco delle principali feature:

Partite di 5 minuti 2vs2 o 1vs1, in modalità locale oppure online con leaderboards.

Azione a gogo e ritmo frenetico: i tuoi avversari non ti daranno tregua.

Atmosfere vibranti dal sapore anni'80.

Molteplici arene, ciascuna con la propria conformazione e ambientazione.

Personalizza il look del tuo robot.

Allenati con i bots.

Minigame originali: Rage Invaders, Super Rage Box, Lethal Rage

Impara le abilità base del junkbot: mitragliatore e proiettili esplosivi, scudi e propulsori.

Tecniche avanzate per diventare un vero pro: defletti i proiettili, rispediscili al mittente e fai gol mandando l'avversario in rete insieme alla palla.

Lingue supportate: Italiano, Inglese, Spagnolo, Cinese semplificato.

Formata da ex compagni di classe, Indomitus Games è una società italiana di sviluppo di videogiochi fondata per proseguire quello che era nato come un progetto universitario. Quasi quattro anni più tardi, dopo aver ricevuto diversi riconoscimenti in ambito sia accademico che professionale, la compagnia ha pubblicato il suo primo gioco: In Verbis Virtus. Il secondo titolo dello studio è proprio il frenetico action game multiplayer 5 Minutes Rage.