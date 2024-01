5 momenti epici di Assassin's Creed impossibili da dimenticare

Con oltre una dozzina di giochi principali e diversi spin-off, la serie di Assassin's Creed ha offerto grandi storie e momenti memorabili nel corso degli anni, alcuni dei quali rimasti ben impressi nel cuore e nella mente degli appassionati.

Citarli tutti è molto difficile, ma di seguito eccovi 5 tra i momenti più epici di Assassin's Creed che vale la pena ricordare:

Lo scontro con Papa Alessandro VI - Assassin's Creed II

Uno scontro con il Papa nel cuore del Vaticano: chi l'avrebbe mai detto che Assassin's Creed II avrebbe offerto una boss fight simile? Ma è esattamente ciò che succede al culmine della storia del secondo episodio, quando Ezio Auditore riesce finalmente a confrontarsi il suo nemico giurato, Rodrigo Borgia, da poco eletto Papa Alessandro VI ed armato con il Bastone Papale, un altro dei Frutti dell'Eden. Si tratta tra l'altro di una delle battaglie più intense ed impegnative di tutta l'avventura, che mette in scena anche il più drammatico scontro tra Assassini e Templari mai proposto fino a quel momento dal franchise. Ancora oggi una delle boss fight più iconiche di tutto Assassin's Creed.

Ezio Auditore parla a Desmond Miles - Assassin's Creed Revelations

Il finale di Assassin's Creed Revelation è probabilmente uno dei più intensi e significativi del brand, un concentrato di emozioni per chi ha amato la saga nota fino a quel momento. Dopo un lungo viaggio pieno di sfide e peripezie, Ezio Auditore riesce finalmente ad entrare nella cripta di Altair Ibn-La'Ahad situata a Masyaf, scoprendo che si tratta di una biblioteca vuota dove al centro rimangono i resti dell'iconico protagonista del primo capitolo. Rivissuto l'ultimo ricordo di Altair, Ezio trova un'altra Mela dell'Eden all'interno della cripta, decidendo però di non toccarla. E' qui che l'Assassino fiorentino entra telepaticamente in contatto con il suo discendente Desmond Miles, in quel momento in coma nell'Animus: Ezio capisce di essere soltanto un tramite per un messaggio da recapitare al ragazzo attraverso i secoli, augurandosi che sia lo stesso Desmond trovi tutte le risposte che lui non è riuscito a trovare nella sua vita. Dopo questo evento, il nobile fiorentino si ritira a vita privata: ecco le ultime parole di Ezio Auditore di Assassin's Creed prima di esalare il suo ultimo respiro.

Connor Kenway uccide suo padre Haytham - Assassin's Creed III

Assassin's Creed III ci mette inizialmente nei panni di Haytham Kenway, che si rivelerà poi essere una figura di spicco dell'Ordine dei Templari. L'azione si concentrerà poi su suo figlio, Connor Kenway, protagonista principale che entrerà poi tra le fila degli Assassini. Ciò porterà inevitabilmente i due uomini a scontrarsi tra loro durante gli eventi del gioco. Un poco alla volta il titolo Ubisoft monta sempre di più la rivalità tra padre e figlio, culminata infine in una coinvolgente battaglia che vede infine Connor trionfare su Haytham. Nonostante l'odio reciproco manifestato nel corso degli eventi della storia, Haytham si dice comunque fiero degli figlio per la forza e risolutezza dimostrata, dando così vita a uno dei dialoghi più significativi di Assassin's Creed III.

Il sacrificio di Desmond Miles - Assassin's Creed III

Il terzo capitolo è stato cruciale per l'evoluzione narrativa di Assassin's Creed: è infatti l'episodio con il quale si conclude la saga di Desmond Miles, che con il suo sacrificio finale scongiura l'apocalisse sulla Terra permettendo così al genere umano di proseguire con la sua esistenza. Desmond non ci pensa due volte, nemmeno dopo aver valutato l'alternativa proposta dalla dea Minerva che lo avrebbe visto divenire la nuova guida spirituale degli umani sopravvissuti al cataclisma solare dando così inizio a una nuova era. Desmond ha così salvato il mondo, ma la sua ultima azione metterà in moto nuovi eventi destinati ad avere un forte impatto sul futuro della Terra e dei suoi abitanti.

La fuga dalla Bastiglia - Assassin's Creed Unity

Nelle fasi iniziali di Assassin's Creed Unity, il protagonista Arno Victor Dorian è tenuto prigioniero all'interno della Bastiglia a Parigi. Fortuna vuole però che il giovane sia rinchiuso lì il 14 luglio del 1789, il fatidico giorno della presa della Bastiglia, evento simbolo della Rivoluzione Francese. Approfittando del caos che ne consegue, Arno riesce a scappare dall'area attraverso una delle sequenze più coinvolgenti della sua avventura. Durante la fuga un suo compagno di cella, Bellec, lo invita ad entrare nella Confraternita degli Assassini, con il giovane seguirà il consiglio: ecco come finisce la storia di Arno in Assassin's Creed Unity.