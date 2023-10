I 5 momenti più epici di God of War 3: la vendetta di Kratos si compie

Oggi Kratos è un guerriero molto più saggio e riflessivo come abbiamo visto nei due giochi della saga norrena di God of War, ma c'era un tempo in cui il Fantasma di Sparta era mosso dalla vendetta e dall'ira cieca nei confronti degli Dei dell'Olimpo, dando vita ad una guerra piena di epicità.

God of War III è stato il culmine di quella lunga battaglia, l'ultimo atto dell'originale saga greca che ha visto il combattente spartano porre fine al regno di Zeus e di tutte le divinità olimpiche. Ripercorriamo dunque i cinque momenti più epici di God of War III, quelli che ancora oggi fanno venire i brividi i fan al solo pensiero:

Il trailer di annuncio

"Alla fine ci sarà solo il caos". Non si tratta in realtà di una sequenza strettamente ripresa dal gioco vero e proprio, ma è dal trailer d'annuncio di God of War III risalente all'E3 2008 che emerge una delle frasi più epiche ed iconiche mai pronunciate da Kratos. Il breve filmato ci dà subito un assaggio dei toni apocalittici che avrebbero caratterizzato il capitolo finale della saga greca: la Grecia appare già sull'orlo della distruzione ed in preda alla furia della natura. Sulla cima di un tempio martoriato si erge la figura del Fantasma di Sparta, pronto a porre fine una volta per tutte alla sua battaglia contro l'Olimpo. E' bastato soltanto il reveal trailer per far schizzare alle stelle le attese dei fan nei confronti di God of War III, sbarcato infine su PS3 nel marzo del 2010.

La scalata del Monte Olimpo

Il terzo capitolo principale della serie inizia subito con il botto, ripartendo dal preciso momento in cui si era concluso God of War II, con un Kratos minaccioso alla guida dei Titani mentre scalano il Monte Olimpo, pronti per lo scontro finale con Zeus. Ma gli Dei non restano certo immobili a guardare e passano subito alla controffensiva: uno alla volta i Titani vengono abbattuti cadendo nel vuoto, e soltanto Gaia prosegue strenuamente verso l'obiettivo. Kratos è sul suo dorso, pronto a darle man forte respingendo le forze demoniache, per poi scontrarsi con il potente Poseidone. Ha dunque inizio la prima di una lunga serie di spettacolari boss fight, che vedono il guerriero spartano vincitore ed un'altra divinità greca eliminata. Ma nonostante la vittoria, l'Olimpo è ancora troppo potente: l'avanzata di Kratos e Gaia viene fermata, ed al protagonista non resta che elaborare una strategia del tutto nuova per proseguire con la sua missione.

Lo scontro con Ercole

Un po' tutte le boss fight presenti in God of War III hanno una forte dose di epicità, ma la battaglia con Ercole ha un significato ancora più particolare. I due fratelli figli di Zeus si incontrano, con il celebre eroe accecato dall'odio nei confronti di Kratos ritenendolo da sempre il prediletto dal loro padre. Per Ercole dunque la sfida è puramente personale, al punto da considerare lo scontro con Kratos la sua tredicesima ed ultima fatica. I due danno così vita ad una feroce battaglia senza esclusione di colpi, in uno scenario simile ad un'arena e nel pieno di una tempesta. Ma alla fine è lo spartano a spuntarla impossessandosi dei Cestus di Nemea indossati dall'avversario, utilizzandoli per massacrare il fratello fino alla sua morte.

Lo scontro con Crono

Nel corso della serie targata PlayStation abbiamo visto Kratos affrontare avversari di incredibili dimensioni, si pensi ad esempio al Colosso di Rodi all'inizio di God of War II oppure anche allo scontro con Ares nel primo God of War. Ma è nel terzo capitolo che il semidio greco affronta la sfida più incredibile della sua vita: la battaglia con il Titano Crono. Un avversario gigantesco, che si porta sulle spalle tutto il peso dell'imponente Tempio di Pandora (esplorato tra l'altro nel capostipite PS2 del 2005), pronto a schiacciare come un insetto il suo minuscolo rivale. Ma Kratos, si sa, non è affatto un semplice umano ed i suoi poteri divini sono sufficienti per riuscire ad avere la meglio su un nemico così immenso, dopo aver combattuto uno scontro dall'alto tasso di epicità e coinvolgimento.

L'epilogo

Come finisce God of War 3 è ancora oggi uno dei momenti più memorabili dell'intero franchise sviluppato da Santa Monica Studios. Kratos ce l'ha fatta, ha ucciso Zeus e sconfitto l'Olimpo portando a termine la sua vendetta, ma adesso la Grecia è interamente in rovina e devastato da cataclismi di ogni genere. Ma non è ancora finita: Atena reclama a sé il potere della Speranza preso dal Fantasma di Sparta alla riapertura del Vaso di Pandora, convinta di poterlo usare per ripristinare il mondo greco. Rifiutando la richiesta, Kratos decide infine di sacrificare la sua stessa vita trafiggendosi con la Spada dell'Olimpo e donando così la Speranza all'umanità. Dopo quest'ultimo atto nobile, Kratos sembra pronto ad esalare l'ultimo respiro. Ma il destino aveva altri piani: in una scena dopo i titoli di coda non c'è più traccia di Kratos, con una scia di sangue che si trascina fino ad una rupe. La sua storia non è ancora finita.