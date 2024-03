I 5 momenti più epici di Uncharted: Nathan Drake all'avventura!

La serie di Uncharted ha conquistato milioni di giocatori PlayStation non solo per le sue storie e la simpatia dei suoi protagonisti, ma anche per le sue sequenze ad alto tasso di adrenalina e spettacolarità dal forte taglio cinematografico.

Di seguito dunque eccovi 5 tra i momenti più epici della serie di Uncharted, di quelli che lasciano a bocca aperta:

La sequenza del treno - Uncharted 2 Il Covo dei Ladri

Considerato il miglior gioco della serie di Uncharted, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri si apre con una scena divenuta subito tra le più iconiche di tutto il brand: un Nathan Drake gravemente ferito si ritrova appeso su un treno che penzola dalla cima di una montagna in Tibet, che rischia di cadere nel vuoto da un momento all'altro. Più avanti nell'avventura, al termine di un lunghissimo flashback, il nostro avventuriero si ritrova suo malgrado in una situazione del genere dopo aver affrontato l'esercito di Zoran Lazarevich attraverso quello stesso treno: tra elicotteri militari abbattuti, soldati armati fino ai denti e la violenta esplosione che fa deragliare il mezzo, i giocatori vivono uno dei momenti più incredibili del gioco così come della serie intera.

La fine di Shambhala - Uncharted 2 Il Covo dei Ladri

Il feroce combattimento finale tra Nathan e Lazarevic danneggia gravemente l'Albero della Vita di Shambhala, portando l'antica città a collassare su sé stessa. Dopo aver sconfitto definitivamente il nemico Nate fugge via da Shambhala, che si sta sgretolando proprio quando il cacciatore di tesori è ancora al suo interno. Una corsa disperata circondata dalla più totale distruzione è l'ultimo atto di Uncharted 2, che ci conclude con un botto potente proprio quanto la sua sequenza iniziale.

La nave da crociera che affonda - Uncharted 3 L'Inganno di Drake

Dopo essersi fatto strada attraverso la nave del pirata Ramses, averla gravemente danneggiata facendo imbarcare acqua e dopo aver fatto fuori gran parte del suo gruppo, Nathan si confronta un'ultima volta con il suo rapitore che, ormai spalle al muro, ricorre a un'ultima mossa disperata: distruggere la vetrata principale velocizzando ulteriormente l'inondazione. Con la nave che potrebbe affondare da un momento all'altro, Nate cerca disperatamente una via di fuga evitando di essere travolto dall'acqua. Un momento dall'alto tasso di tensione e coinvolgimento, dove anche il minimo errore può costare la vita all'iconico ladro di Naughty Dog.

L'aereo in volo sul Rub 'al Khali - Uncharted 3 L'Inganno di Drake

Nel tentativo di trovare e salvare l'amico Victor Sullivan, Nate si infiltra in un aereo da cargo pronto a sorvolare il deserto del Rub 'al Khali. Inevitabilmente ne consegue l'ennesimo scontro con le forze al servizio di Katherine Marlowe che mettono a serio rischio la stabilità dell'aereo. Per i troppi danni subiti il portellone si apre con tutto il carico nella stiva che viene catapultato via travolgendo Nate: l'avventuriero si arrampica tra le casse appese nel vuoto in cerca di un modo per salvarsi, per poi essere sbalzato via in aria. L'aereo precipita, ma durante la caduta miracolosamente Nate riesce ad aggrapparsi a una cassa attivandone il paracadute, atterrando così sul deserto tutto intero. Una sequenza tanto assurda quanto mozzafiato.

Fuga attraverso King's Bay - Uncharted 4 Fine di un Ladro

Dopo aver trovato la mappa che conduce a Libertalia, Nate, suo fratello Sam e Sully devono scappare dall'esercito al servizio di Rafe Adler e la sua partner Nadine Ross. Ha inizio una delle fughe più intense e rocambolesche mai vissute in un videogioco: tra sequenze a tutta velocità prima a bordo di una jeep e poi di una motocicletta, con frenetiche sparatorie contro decine di mercenari nel mentre, la fase conclusiva a King's Bay è un concentrato di pura azione e spettacolarità capace di lasciare a bocca aperta ogni fan di Uncharted.

In chiusura, lasciamo spazio anche al capostipite della serie: ricordate quando è uscito il primo Uncharted?