I 5 momenti più epici di Yakuza: adrenalina, grandi scontri e forti emozioni

L'uscita di Like A Dragon Infinite Wealth non è solo l'occasione per godersi un altro grande esponente della serie firmata Ryu Ga Gotoku Studio (leggete la nostra recensione di Like A Dragon Infinite Wealth per scoprire tutti i dettagli), ma anche per riscoprire l'ormai storica serie in forza a SEGA nata su PS2 nel 2005.

Che si chiami Yakuza come in passato oppure Like A Dragon come oggi in coerenza con il nome originale nipponico, la sostanza non cambia: le avventure di Kazuma Kiryu, Ichiban Kasuga e di tutti i loro compagni hanno regalato adrenalina, coinvolgimento ed emozioni incancellabili. Di seguito vi citiamo alcuni dei momenti più epici mai offerti da Yakuza/Like A Dragon nel corso degli anni:

L'assalto al quartier generale della famiglia Dojima - Yakuza 0

Yakuza 0 non è stato solo l'episodio che ha sdoganato definitivamente la serie in occidente, ma in generale è uno dei suoi migliori esponenti anche per via dei suoi tanti momenti iconici. Il secondo scontro con Daisaku Kuze rientra tra le entrate in scena indimenticabili dei boss dei videogiochi, ma anche Goro Majima lascia ripetutamente il segno. In cerca di vendetta contro la famiglia Dojima dopo quanto accaduto a Makoto Makimura, gravemente ferita dal leader Sohei Dojima, un furioso Majima fa irruzione nel loro quartier generale mostrando per la prima volta una rabbia incontrollata e un'aggressività fuori dal comune che spaventa gli stessi membri del gruppo. Mosso da un'ira cieca e affidandosi sue sole forze, Majima si fa strada all'interno della struttura sbaragliando chiunque incontri lungo il suo cammino, dando così vita a una sequenza da pelle d'oca che rende Yakuza 0 ancora più memorabile.

Lo scontro finale tra Kazuma Kiryu e Ryuji Goda - Yakuza 2

Ryuji Goda è senza dubbio uno degli avversari più carismatici e temibili mai affrontati da Kiryu, che combatte più volte il leader del Go-Ryu Clan durante gli eventi di Yakuza 2 (e di riflesso nel remake Yakuza Kiwami 2). Ma è l'ultima battaglia tra i due fieri guerrieri che toglie il fiato come poche altre Boss Fight offerte dalla serie: sulla cima del cantiere di Kamurocho Hills, gravemente feriti e con una bomba prossima all'esplosione, Kiryu e Goda decidono di affrontarsi ancora una volta per porre fine una volta per tutte alla loro rivalità e scoprire chi tra i due è il "Drago" più forte. In un contesto evocativo e con un emozionante accompagnamento musicale in sottofondo, si svolge l'epica battaglia finale di Yakuza 2.

L'arrivo sulla Millenium Tower in elicottero - Yakuza 4

Siamo alle battute finali di Yakuza 4. Kiryu, Shun Akiyama, Taiga Saejima e Masayoshi Tanimura sono alla ricerca di una soluzione per stanare i loro nemici e regolare definitivamente i conti con ciascuno di loro. Akiyama ha dunque l'idea più brillante: porre il suo intero patrimonio economico in cima alla Millenium Tower di Kamurocho in modo così da attirare l'attenzione degli avversari. Un piano che sembra funzionare a meraviglia dato che, una volta riposto il denaro sul tetto della torre, arrivano a reclamarlo Daigo Dojima, Hiroaki Arai, Takeshi Kido e il capo della polizia metropolitana di Tokyo Seishiro Munakata. Con i loro rivali usciti allo scoperto, per i quattro eroi è il momento di una spettacolare entrata in scena tramite elicottero, che fa disperdere completamente tutte le banconote. Vestiti di tutto punto in giacca e cravatta, il gruppo si divide gli avversari da combattere, dando così inizio a scontri epici in mezzo a una pioggia di banconote fluttuanti in aria.

Kazuma Kiryu contro il Tojo Clan - Yakuza 5

La fase finale della prima parte di Yakuza 5 incentrata su Kazuma Kiryu ci mette davanti a uno dei combattimenti più intensi mai affrontati dal Drago di Dojima nella sua vita: lui da solo contro le truppe del Tojo Clan guidate da Minoru Aoyama, intenzionate ad invadere il quartiere Nagasugai di Fukuoka ed eliminare la famiglia locale degli Yamagasa. E' l'inizio di una delle boss fight più coinvolgenti della serie, che vedono Kiryu sconfiggere innumerevoli membri del Tojo Clan aggressivi ed armati fino ai denti, pronti ad assalirlo in massa pur di batterlo. Ma la risolutezza di Kiryu è tale che nemmeno un esercito può abbatterlo.

La fine della yakuza - Yakuza: Like A Dragon

In Yakuza Like A Dragon, prima avventura con protagonista Ichiban, avviene uno degli eventi più cruciali dell'intero franchise: il Tojo Clan e l'Omi Alliance vengono ufficialmente sciolti dal loro rispettivi leader, Daigo Dojima e Masaru Watase, al termine di una solenne cerimonia nel quartier generale Omi. Una decisione epocale che inevitabilmente crea grande scompiglio tra tutti i presenti, furiosi e pronti a far fuori i loro capi. Ne consegue una rissa spettacolare che vede anche il ritorno in scena dello stesso Kiryu dopo aver finto la sua morte alcuni anni prima. I due clan, insomma, concludono la loro storia con il botto.