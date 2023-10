5 momenti indimenticabili in Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 è sicuramente uno dei videogiochi più importanti degli ultimi anni, un prodotto sontuoso che è stato in grado di ridefinire completamente lo standard del suo genere di appartenenza, offrendo ai giocatori un titolo divertente da giocare ma soprattutto bello e intenso da vivere.

In particolare, all’interno della trama principale di Red Dead Redemption 2, anch’essa di altissimo livello, è possibile identificare alcuni momenti particolarmente emozionanti, che avranno sicuramente lasciato un segno in tutti coloro che li hanno potuti vivere e apprezzare. A questo proposito, ne abbiamo selezionati cinque diversi da sottoporvi. Prima di proseguire, tuttavia, vi avvisiamo che potreste incappare in pesanti spoiler sulla trama, dunque vi raccomandiamo di non proseguire con la lettura se volete evitare di rovinarvi la sorpresa.

La vendetta di Sadie Adler

Sadie è sicuramente uno dei personaggi meglio riusciti dell’intera opera: si tratta di una donna apparentemente comune, che viene salvata durante il prologo del gioco da Arthur e gli altri durante un assalto della banda degli O’Driscoll alla sua abitazione, una situazione durante la quale il marito di Sadie perde la vita. Da questo punto in poi la donna diventa una spietata killer, e comincia ad inseguire l’idea di potersi vendicare degli uomini che le hanno rovinato la vita. Questo desiderio si realizza nel corso del sesto atto della storia, quanto Sadie e Arthur sterminano quello che resta della banda degli O’Driscoll, compreso il suo capo Colm.

La malattia di Arthur

Durante una delle missioni di recupero del denaro prestato dallo strozzino della banda, Arthur contrae - in maniera del tutto insospettabile - una malattia incurabile, la tubercolosi. Solo dopo molte ore di gioco, però, il protagonista viene a sapere della sua condizione tramite la diagnosi inequivocabile di un medico nella città di Saint Denis: in quel momento, Red Dead Redemption 2 riesce a far vivere al giocatore una grande quantità di emozioni differenti, a tratti quasi soverchianti, che cambiano definitivamente il modo di vivere l’intero prodotto. Se volete saperne di più su questa situazione di gioco, ecco come Arthur Morgan contrae la tubercolosi.

La costruzione del ranch di John

Durante l’epilogo del gioco, passerete molti minuti ad osservare e giocare nei panni di John Marston, impegnato a costruire il ranch che ospiterà lui e la sua famiglia, formata da Abigail, Jack e lo Zio, negli anni a venire. Durante questa fase dell’avventura, apparentemente meno intensa delle altre, tutti coloro che hanno già giocato il primo capitolo della serie western targata Rockstar Games proveranno grandi emozioni ricordando i bei tempi andati.

La battaglia di Villa Braithwaite

La famiglia Braithwaite è molto legata allo scorrere della narrazione di Red Dead Redemption 2, e compare in più di un’occasione. Una missione in particolare che la coinvolge è però uno dei migliori momenti di tutto il gioco, una fase durante la quale Rockstar Games dimostra ancora una volta di essere maestra per quanto riguarda la messa in scena cinematografica dell’azione. Durante questa missione, sette membri della banda di Dutch assaltano la villa dei Braithwaite per salvare il piccolo Jack Marston, prigioniero della famiglia, e durante la battaglia il giocatore ha modo di apprezzare una enorme quantità di dettagli visivi e situazioni di gioco che rendono l’azione davvero spettacolare.

La redenzione di Arthur

Durante l’ultima missione di Red Dead Redemption 2, chiamata con lo stesso titolo della serie, Arthur Morgan, il protagonista del gioco, completa definitivamente la propria trasformazione, iniziata con la scoperta di essere malato di tubercolosi. In questa fase, Arthur utilizza le sue ultime forze per aiutare il proprio amico e rivale John Marston a sopravvivere e a mettere in salvo la propria famiglia. Consapevole di non avere più tempo da passare sulla Terra, dunque, Arthur abbandona completamente il suo lato da criminale in favore del suo lato più buono e generoso. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra analisi del finale di Red Dead Redemption 2.