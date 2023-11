5 momenti tristissimi dei videogiochi: quando i giochi ci hanno spezzato il cuore

Nel corso della miriade di avventure che i videogiochi ci hanno fatto vivere non sono mancati momenti che ci hanno stretto il cuore e fatto rattristare. Scelte difficili, addii prematuri, sacrifici per il bene superiore...sono tutti momenti che portiamo ancora nel cuore. Ripercorriamone 5 fra i più tristi.

Come di consueto, se desiderate evitare spoiler di qualsiasi tipo, consigliamo di rimandare la lettura dell'articolo a un secondo momento, poiché quest'articolo scenderà nel dettaglio di alcune delle storie dei giochi trattati.

La morte di Zia May - Marvel’s Spider-Man

Zia May è una colonna portante nella vita di Peter Parker in Marvel’s Spider-Man. Si è presa cura dei senzatetto della città e si è molto prodigata nel costruire un rifugio. Tuttavia, quando il Doctor Octopus utilizza un'arma biologica per avvelenare la popolazione, anche Zia May rimane coinvolta nell’attacco.

Quando Peter viene a conoscenza dell’accaduto, torna da sua zia e deve decidere se usare quel poco di antidoto per salvarle la vita o se destinarlo al resto dei feriti. Credendo che la sua identità fosse ancora un segreto per May, sul letto di morte la donna rivela amorevolmente di essere a conoscenza del segreto di Spider-Man da molto tempo.

Non solo sostiene le sue gesta come eroe, ma lo incoraggia a lasciarla andare e lo esorta ad adoperare l’antidoto per curare il resto della città. La sua tomba può essere visitata accanto a quella di zio Ben nel cimitero di Harlem.

La morte di Aerith - Final Fantasy 7

La morte di Aerith è uno dei momenti più iconici di Final Fantasy 7 e all’epoca rimase così impressa che persino alcuni giocatori che non sono fan della saga la conoscono. La fioraia viene uccisa dall'antagonista, Sephiroth, mentre detiene la Materia in grado di lanciare Sancta, l'unico potere in grado di fermare i piani di Sephiroth. Quando Cloud giunge in soccorso di Aerith, poco prima che Sephiroth porti a compimento il suo crimine efferato, lo spadaccino tenta di prendere il controllo del corpo di Cloud per costringerlo ad uccidere Aerith. Cloud resiste al controllo di Sephiroth, così è lo stesso guerriero dai capelli argentei a porre fine alla vita di Aerith.

Si tratta di una morte che ha lasciato il segno, assieme alle scene che la seguono, una delle più dolorose e difficili da accettare. E ora che il secondo capitolo della trilogia del remake è in arrivo, chissà cosa riserverà ai fan la rivisitazione della trama in Final Fantasy 7 Rebirth.

Accettare il destino di Chloe – Life is Strange

Chi ha giocato a Life is Strange, sa quanto può essere emozionante. Nelle varie vicissitudini in cui finiamo intrappolati, la morte di Chloe Price è una di quelle che più fanno male. Nel corso del gioco, infatti, assisteremo alla sua morte più volte, sia come conseguenza delle sue stesse azioni che come conseguenza di un destino che scopriamo essere in qualche modo predeterminato. Nel gioco si ha la possibilità di scegliere se sacrificare Arcadia Bay per salvare Chloe, lasciando la città al proprio destino, oppure se sacrificare Chloe per sedare il tornando che incombe minaccioso su tutti i suoi abitanti. Se scegliamo quest’ultima opzione, dovremo accettare che Chloe venga uccisa da Nathan.

Max, la protagonista, può quindi decidere di tornare indietro al momento in cui Nathan le ha sparato, e invece di riavvolgere il tempo per salvarla, nascondersi nel bagno e assistere impotente alla scena, dopo aver ritrovato e perso un’amica con cui il tempo si è dimostrato troppo crudele.

Red Dead Redemption 2 – La morte di Arthur Morgan

Arthur Morgan, protagonista di Red Dead Redemption 2, va incontro a una tragica fine nel corso del gioco, cedendo poi il passo a John Marston come personaggio giocabile nelle ultime ore di gioco. Le circostanze della morte variano a seconda del livello di onore raggiunto. Con un livello di onore alto, Arthur si abbandona alla morte quasi con dolcezza mentre fissa il tramonto, ma in profonda solitudine, abbandonato al suo destino da Dutch e Micah, riflettendo su come non sia riuscito a cambiare nessuno dei due. Se abbiamo un punteggio d'onore basso, Arthur verrà invece ucciso da Micah.

Indipendentemente dalla scelta del giocatore, Arthur Morgan non sopravvivrà e la sua morte, oltre che essere toccante, è realmente definitiva. Il cowboy sparisce completamente dalle scene, senza più nessuna possibilità di ritrovarlo in flashback giocabili o nessun’altra parentesi del genere, lasciando un vuoto reale, tangibile.

La morte di Joel - The Last of Us 2

In The Last of Us Parte 2, la morte di Joel è un evento significativo e scioccante che si verifica nelle prime fasi di gioco. Joel e suo fratello Tommy salvano una ragazza di nome Abby da una tempesta di neve e da un'enorme orda di infetti. Tuttavia, Abby e i suoi amici del Washington Liberation Front si rivoltano contro di loro e alla fine uccidono Joel. Abby uccide Joel spaccandogli brutalmente la testa con una mazza da golf, davanti agli occhi di Ellie, disperata e immobilizzata. La morte di Joel innesca una catena di eventi nel gioco, alimentando il desiderio di vendetta di Ellie nei confronti Abby. La ciclicità della vendetta è un tema centrale in The Last of Us Parte 2 (qui ripercorriamo anche alcuni dei momenti più toccanti di The Last of Us).