I 5 mostri e creature mitologiche più incredibili di God of War

Dalla saga greca a quella norrena, Kratos ha affrontato creature incredibili nel corso delle sue avventure, molte delle quali collegate alle stesse mitologie su cui si basa tutto il brand di God of War.

Di seguito vi citiamo cinque tra i mostri e creature mitologiche più incredibili di God of War, spesso al centro di combattimenti davvero epici:

Idra - God of War

L'originale God of War del 2005 iniziò subito con il botto. Nei primi minuti di gioco, infatti, i giocatori si ritrovano ad affrontare l'Idra, il primo boss dell'intero franchise e divenuto subito uno dei più iconici non solo per la spettacolarità del combattimento in sé ma anche per le sue dimensioni: il classico PS2 di Santa Monica Studios ci metteva contro un mostro imponente e davvero feroce, e tutto questo già nelle fasi iniziali di un'avventura destinata a farsi sempre più epica. Impossibile dunque dimenticare l'Idra, che ha contribuito a rendere God of War un gioco iconico già dai suoi primi attimi.

Il Kraken - God of War II

Anche God of War II ci mette contro un mostro marino davvero temibile ed ancora più pericoloso dell'Idra. Il Kraken è al centro di una delle boss fight più spettacolari del secondo episodio della serie pubblicato sempre su PS2 nel 2007, e dimostra ancora una volta quanto Kratos non abbia alcun tipo di timore davanti a creature dalle dimensioni così imponenti, ma anzi è proprio davanti a simili sfide che il Fantasma di Sparta tira fuori il meglio di sé, dagno vita a combattimenti epici e brutali. Lo scontro con il Kraken non fa eccezione, rivelandosi impossibile da dimenticare.

Callisto - God of War Ghost of Sparta

Non si tratta semplicemente di uno dei mostri più inquietanti e spaventosi mai visti nella serie: Callisto è anzitutto la madre di Kratos in God of War ed ha un ruolo minore ma comunque fondamentale durante gli eventi di God of War Ghost of Sparta. Proprio quando è sul punto di rivelare al figlio chi è il suo vero padre, la donna viene trasformata in una creatura dalle sembianze atroci che Kratos è costretto ad affrontare e uccidere, liberandola così dalla sua maledizione. Si tratta dunque di una delle battaglie più cruciali ed importanti per il protagonista, che pone così fine alle sofferenze della madre, trasformata in un mostro abominevole tra i più agghiaccianti mai combattuti dal guerriero spartano.

Jormungandr - God of War 2018

Non tutte le creature mitologiche sono ostili a Kratos e, anzi, Jormungandr si rivelerà un prezioso alleato del guerriero spartano e suo figlio Atreus durante gli eventi di God of War 2018 ed il successivo God of War Ragnarok. Ciò non toglie che Jormungandr lascia davvero senza fiato quando si manifesta per la prima volta davanti gli occhi del giocatore in tutte le sue titaniche dimensioni, rivelandosi da subito estremamente affascinante. E' una fortuna, dunque, che sia dalla nostra parte!

Nidhogg - God of War Ragnarok

God of War Ragnarok è pieno di boss fight spettacolari, e tra queste merita una citazione anche la battaglia con Nidhogg, un'altra tra le creature mitologiche più potenti affrontate dal Fantasma di Sparta. Già solo dal suo aspetto Nidhogg promette di rivelarsi un avversario temibile e pericoloso, pronto a ricorrere ad ogni tipo di risorsa pur di distruggere chiunque provi ad ostacolarlo. Non è quindi un caso che il possente dragone sia stato messo a difesa delle radici di Yggdrasil.