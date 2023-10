5 Open World usciti nel 2023 da giocare subito se ve li siete persi

Dal suo inizio, numerosi giochi ci hanno accolto nei loro mondi aperti, invitandoci a scandagliare ogni angolo e a decidere cosa fare della nostra avventura. Dopo avervi parlato di alcuni dei giochi Open World più sottovalutati, scopriamo 5 giochi open world usciti nel 2023 che meritano indubbiamente di essere recuperati.

Starfield

Sviluppato da Bethesda, Starfield offre un’epopea fantascientifica nello spazio al tempo del XIII secolo. Potremo compiere viaggi intergalattici e visitare innumerevoli sistemi stellari, nonché personalizzare il nostro eroe e scegliere il nostro percorso nel gioco. Al centro troviamo la tematica della scoperta e della sopravvivenza in una galassia vasta e diversificata, con paesaggi spaziali a perdita d’occhio, sparatorie ricche di adrenalina e una notevole componente di rigiocabilità, con scelte multiple, percorsi ramificati, finali e conseguenze modellati sulle scelte del giocatore.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Eccezionale e coraggioso sequel del predecessore (Breath of the Wild), The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un gioco Nintendo con un vasto mondo da esplorare. Ricco di avventure da vivere, potremo vestire i panni di Link e sperimentare i nuovi poteri a sua disposizione. Potremo cimentarci in un ampio ventaglio di missioni e attività, assistere al ritorno di dungeon e santuari e godere di ulteriori funzionalità nel gameplay. Dovremo anche risolvere enigmi in modo creativo, con un’infinità di possibilità a nostra disposizione.

Diablo IV

Diablo IV è un gioco di ruolo d'azione con visuale isometrica. Quarto episodio della famosa e apprezzata serie hack-and-slash, ci trasporta in un mondo fantasy oscuro, avvincente e tutto da esplorare. Costellato di minacce da affrontare in un sistema di combattimento fluido che si adatta bene sia in modalità singola che multigiocatore, non rinuncia a una potente componente di personalizzazione. Potremo, infatti, customizzare il nostro personaggio e pescare da una varietà di classi il ruolo che preferiamo assumere. Ognuna delle classi offrirà abilità e stili di gioco unici, consentendoci di cucire l’esperienza di gioco che preferiamo in battaglia e fuori.

Hogwarts Legacy

Tratto dall’universo di Harry Potter, Hogwarts Legacy è un ottimo gioco di ruolo, per appassionati della saga del maghetto e non. Se abbiamo sempre sognato di partecipare alla vita della Scuola di Magia nell’universo creato dalla penna di J.K. Rowling, questo gioco ci permetterà di coronare il desiderio.

Potremo creare il nostro avatar e trasformarci in studenti, scegliere la nostra casa di appartenenza, esplorare ogni centimetro del castello e imparare a padroneggiare gli incantesimi in battaglia. In più, potremo determinare l’andamento della trama con le nostre decisioni.

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage è un gioco che segna un ritorno alle radici della serie. La formula classica, che mantiene anche alcuni elementi ruolistici come il potenziamento degli equipaggiamenti e delle abilità, è stata premiata da pubblico e critica, al punto che Assassin’s Creed Mirage è stato uno dei migliori lanci di Ubisoft. L’avventura a Bagdad nei panni di Basim regala una splendida ambientazione, con prestazioni ottimizzate e una longevità soddisfacente e bilanciata. In più, il gameplay è pensato per incentivare quanto più possibile la furtività, uno degli elementi chiave della serie.