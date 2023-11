5 personaggi indimenticabili dei videogiochi: spalle, mentori, amori e figure sinistre

Accanto a protagonisti memorabili, ci sono molti videogiochi in cui anche i personaggi non giocanti sanno distinguersi per il loro carisma, la loro verve comica o la loro importanza nelle vicende. Alcuni di essi sono figure ricorrenti a cui col tempo ci siamo anche legati. Riscopriamo 5 NPC indimenticabili dei videogiochi.

M’aiq il Bugiardo – The Elder Scrolls

La qualifica di bugiardo lascia presagire che M'aiq non è certamente il più sincero tra i personaggi che potremmo incrociare nel nostro cammino. Ciò nonostante, i giocatori di The Elder Scrolls non possono che ricordarlo con affetto. M'aiq nasce come una sorta di diario non ufficiale degli sviluppatori. Le sue battute sono enigmatiche, spesso comunica per metafore e proprio per questo ciò che ci rivela è talvolta sorprendentemente interessante, se riusciamo a distinguere il falso dal vero.

Igor – Persona

Igor è il custode della Stanza di Velluto nella serie di JRPG di Persona. Compare con ricorrenza all'interno dei capitoli della saga e per questo ne è diventato un simbolo. Il suo caratteristico aspetto trasuda autorevolezza ed è immediatamente riconoscibile. Igor accompagna i protagonisti nel loro percorso: non dà loro particolare aiuto, né particolari ostacoli. Le sue riflessioni sono spesso profonde e filosofiche e ricopre spesso la figura di mentore saggio e affidabile.

Victor Sullivan - Uncharted

Parlando di mentori e di personaggi non giocanti del tutto memorabili, è fondamentale citare anche Victor Sullivan, il pragmatico miglior amico di Nathan Drake. Sully, come lo chiama in confidenza il protagonista di Uncharted, è un maestro di vita e una figura paterna. Nonostante possa sembrare avventato, Sullivan ha uno strenuo senso di responsabilità, oltre che un'ironia sagace in grado di conquistare chi lo ascolta. Il suo senso dell'umorismo non viene meno neanche nelle situazioni più pericolose, regalandoci per tutta la serie dei gustosissimi siparietti.

Lady Dimitrescu - Resident Evil Village

Tutti ricorderemo come Lady Dimitrescu ha spopolato nel mondo dei videogiochi. La perfida vampira incute terrore con il suo sorriso sardonico e il suo sguardo privo di compassione. Il suo design così elegante e curato ha tenuto a lungo i riflettori puntati su di lei. Aiutata dalle figlie, terrorizza i giocatori di Resident Evil 8: Village e ancora oggi la community videoludica si ricorda di lei e del suo personaggio. Se volete riscoprire le origini di Lady Dimitrescu, vi rimandiamo al nostro apposito articolo di approfondimento.

Cortana - Halo

Cortana è più che un'intelligenza artificiale in Halo, è un personaggio familiare che ci guida nel corso del gioco, diventando un prezioso sostegno e dispensandoci sorrisi con le sue battute di tanto in tanto. Amata per la sua personalità, ma anche per la sua storia, è intelligente, brillante, arguta, una preziosa fonte di consigli e informazioni con la quale si intesse un legame profondo. Le sue emozioni arrivano forti e chiare e hanno fatto breccia nel cuore di molti giocatori.