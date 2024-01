i 5 personaggi non protagonisti più carismatici di Assassin's Creed

Quando si parla dei personaggi della più importante serie Ubisoft in circolazione si tende a soffermarsi sui protagonisti più carismatici di Assassin's Creed, ma in realtà il brand ha offerto tanti antagonisti e figure secondarie capaci di lasciare il segno e farsi ricordare dai fan anche a distanza di anni.

Di seguito vi citiamo 5 tra i migliori personaggi non protagonisti di Assassin's Creed, tra alleati e nemici:

Cesare Borgia - Assassin's Creed Brotherhood

Tra i diversi antagonisti memorabili di Assassin's Creed, Cesare Borgia è probabilmente il più noto e carismatico. Il nemico giurato di Ezio Auditore da Firenze (ripercorriamo i momenti più epici della storia di Ezio Auditore in Assassin's Creed) ha un ruolo di primissimo piano durante gli eventi di Assassin's Creed Brotherhood, dove si distingue per la sua crudeltà, ambizione e per essere disposto alle azioni più illecite pur di raggiungere i suoi scopi. Proprio per questo motivo appare come una figura temibile per tutta l'avventura, ed ogni sua comparsa in scena non è mai banale, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente la storia di Brotherhood.

Haytham Kenway - Assassin's Creed III

L'inizio di Assassin's Creed III è piuttosto particolare: nei primi capitolo dell'avventura impersoniamo infatti Haytham Kenway, personaggi che sin dai primi momenti sa come conquistare l'attenzione dei giocatori grazie alla sua risolutezza ed i suoi modi di fare forti e decisi. Un colpo di scena ci rivela la reale natura di Haytham, schierato con i Templari, e dopo quel momento le dinamiche con il figlio Connor Kenway, vero protagonista di Assassin's Creed III, diventano uno degli aspetti più coinvolgenti del gioco. Amico o nemico, Haytham è una figura che sa come conquistare le attenzioni dei fan, rivelandosi un valore aggiunto al gioco.

Barbanera - Assassin's Creed IV Black Flag

Uno dei più grandi pirati della storia si ritaglia il suo spazio in Assassin's Creed IV Black Flag, imponendosi da subito come uno dei personaggi più interessanti dell'apprezzato quarto capitolo della serie. All'inizio del gioco Barbanera è soltanto un semplice pirata noto come Edward Thatch, ma con il passare del tempo si evolverà in una figura sempre più temibile e carismatica, autore di alcuni dei monologhi più spettacolari del franchise. Barbanera lascia il segno come una delle figure più interessanti di Black Flag.

Aya - Assassin's Creed Origins

La moglie di Bayek di Siwa è una delle figure più enigmatiche di tutta la serie. Aya ha un ruolo fondamentale non solo all'interno di Assassin's Creed Origins ma anche del franchise in generale: è da lei che, assieme al marito, ha inizio la storia vera e propria degli Occulti, in seguito noti come gli Assassini. Il suo ruolo spesso ambiguo all'interno di Origins, e il complesso rapporto con Bayek rendono Aya un personaggio estremamente affascinante, capace di conquistare in un attimo i favori del pubblico con le sue azioni, il suo modo di parlare e la sua risolutezza.

Randvi - Assassin's Creed Valhalla

Tra i diversi personaggi di Assassin's Creed Valhalla, Randvi è probabilmente uno dei più importanti avendo un ruolo importante nell'evoluzione degli eventi che caratterizzano la storia di Eivor. Ma la moglie di Sigurd ha tutto il necessario per farsi amare dai giocatori: un aspetto carismatico, una personalità forte e grandi doti in battaglia, quanto basta per dare una marcia in più alla storia di Valhalla grazie alla sua azzeccata caratterizzazione.