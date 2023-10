5 personaggi odiosi dei videogiochi, da Ashley Graham a Abby Anderson

Nel corso della sua storia, il medium videoludico ci ha regalato protagonisti indimenticabili come Solid Snake, Mario, Lara Croft, Joel, Ellie e Dante (giusto per citarne qualcuno), ma purtroppo spesso ci ha anche costretti a fare i conti con personaggi odiosi.

Qualche esempio? Eccovi una breve lista di personaggi che chi vi scrive ha trovato insopportabili per diverse ragioni, sia narrative che non.

Ashley Graham in Resident Evil 4

Il recente remake ha sicuramente migliorato la situazione, ma l'Aslhey Graham del Resident Evil 4 originale non ha mai goduto della simpatia dei videogiocatori a causa della sua inclinazione a mettersi continuamente nei guai e le sue stridule grida d'aiuto.

Denise Clinton di Grand Theft Auto 5

La zia di Franklin Clinton, uno dei tre protagonisti di Grand Theft Auto 5 (lo sapete che GTA 5 ha appena compiuto dieci anni?) è semplicemente insopportabile.

Denise critica costantemente suo nipote per la sua presunta mancanza d'ambizione, lo sminuisce a più riprese e ad un certo punto gli impedisce persino di entrare in casa sua, trasformandola in un club per sole donne.

Preston Garvey di Fallout 4

Preston Garvey non è stato concepito per essere odioso, ma purtroppo per lui lo diventa molto in fretta.

Tecnicamente è un personaggio positivo desideroso di aiutare il prossimo nelle wasteland di Fallout 4, tuttavia si trasforma ben presto in un generatore infinito di missioni ripetitive e insopportabili, che cominciano tutte con la stessa formula: "Un altro insediamento ha bisogno del tuo aiuto". Bastaaa!

Micah Bell di Red Dead Redemption 2

È impossibile non trovare odioso Micah Bell, poiché è altrettanto impossibile non immedesimarsi in Arthur Morgan, monumentale protagonista di Red Dead Redemption 2.

Micah è narcisista, spregevole e psicopatico, talmente imprevedibile da essere terrificante. Come se non bastasse è razzista e si prende ripetutamente gioco della condizione di Arthur Morgan, senza mostrare la benché minima compassione.

Abby Anderson di The Last of Us Part 2

Qualsiasi giocatore ha odiato Abby Anderson in The Last of Us Part 2, quantomeno all'inizio. Spiegarne il motivo significherebbe fare uno spoiler ENORME sulla storia del gioco, e non vogliamo correre il rischio di rovinare l'esperienza a coloro che non hanno ancora avuto modo di giocarci - anche se sono passati tre anni dall'uscita.

La sua presenza e il modo in cui viene gestita ha contribuito ad elevare la narrazione di The Last of Us Part 2 a livelli altissimi, causando emozioni contrastanti nell'animo dei videogiocatori, dimostrando inoltre che le azioni spregevoli possono essere accettate o meno in base al livello di empatia che si prova nei confronti delle vittime.