5 personaggi dei videogiochi doppiati da Luca Ward oltre Sam Fisher di Splinter Cell

Se parliamo di videogiochi, pensi a Luca Ward e pensi a Sam Fisher di Splinter Cell. L'icona voce di Ward ha accompagnato l'intera serie Ubisoft per oltre un decennio, ma non sono in molti a sapere che il celebre attore e doppiatore ha prestato la voce anche ad altri personaggi del mondo dei videogiochi.

Luca Ward è la voce di Sam Fisher in Tom Clancy's Splinter Cell, Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow, Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory, Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e Tom Clancy's Rainbow Six Siege. In attesa di scoprire se Luca Ward doppierà Fisher anche nel remake di Splinter Cell, ecco altri cinque personaggi ai quali ha prestato la voce, anche se probabilmente non ve li ricordate proprio tutti.

Il primo di cui vogliamo parlarvi è Scroop de Il Pianete del Tesoro, la voce italiana del personaggio nelle versioni per PS1 e PS2 appartiene proprio a Luca Ward, riprendendo così il ruolo interpretato nel classico Disney uscito nel 2002.

Continuiamo con il cattivissimo El Sueño in Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, un doppio ruolo per Luca Ward nel videogioco Ubisoft, che vede anche la presenza di Sam Fisher in una missione speciale.

Nel 2010, Luca ha prestato la voce anche al soldato Jorge-052 in Halo Reach, gioco prequel della saga e ultimo titolo della saga sviluppato da Bungie. Infine, per ben due volte Ward ha doppiato Keanu Reeves nei videogiochi: la prima volta interpreta Neo in The Matrix Path of Neo del 2005, la seconda invece prestando la voce a Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 nel 2020.