5 personaggi fortissimi dei videogiochi: non fate infuriare Kratos!

Tra eroi e villain, ci sono personaggi dei videogiochi che sanno trasmettere in un attimo una sensazione di potenza senza eguali, di quelle che ti fanno davvero credere di essere davanti a un essere inarrestabile che può spazzare via in un attimo chiunque provi ad intralciare il suo cammino.

Di seguito vi citiamo 5 personaggi dei videogiochi fortissimi impossibili da dimenticare:

Akuma - Street Fighter

Non solo di Street Fighter ma probabilmente dei Picchiaduro in generale: Akuma è uno dei lottatori più potenti e temibili che siano mai stati concepiti. Lo è in ambito narrativo, ponendosi come un essere quasi impossibile da contrastare per un normale essere umano, e lo è anche sul fronte gameplay per via delle sue tecniche letali e per la sua ormai storica finisher capace di infliggere danni enormi. Poco ma sicuro, Akuma sa come incutere timore anche solo con un semplice sguardo.

Dante - Devil May Cry

Mezzo umano e mezzo demone, Dante sembra non avere minima difficoltà nemmeno quando si ritrova a combattere creature diaboliche dalle dimensioni titaniche o dalle abilità imprevedibili. Il protagonista di Devil May Cry affronta ogni avversario con una sicurezza inimitabile e con tecniche di combattimento impareggiabili che sono sufficienti per farlo uscire trionfante da ogni scontro. Ed anche quando viene messo alle strette, il figlio di Sparda sa sempre come riprendersi ed ottenere la sua rivincita, dimostrandosi praticamente invincibile.

Kratos - God of War

Bastavano soltanto i primi minuti dell'originale God of War del 2005 per avere le idee chiare sul suo iconico protagonista: complici le sue origini divine, Kratos va ben oltre qualunque normale essere vivente dimostrando una forza impareggiabile che gli permette di avere la meglio su ogni divinità che incontra, greca o norrena non fa differenza. Del resto Kratos è scampato più volte alla morte in God of War, e già solo questo basta per sottolineare quanto il guerriero spartano ideato da Santa Monica Studios sia uno dei protagonisti più incredibili mai proposti in un videogioco.

Nemesis - Resident Evil

Di pericolose armi bio-organiche ne abbiamo viste a non finire nel corso della serie di Resident Evil, ma nessuna ha lasciato il segno come il terrificante Nemesis visto in Resident Evil 3. Questo perché la creatura sembra essere per davvero immortale: nonostante i continui trionfi di Jill Valentine nei suoi confronti, Nemesis ritorna sempre più forte e pericoloso complici le sue mutazioni fisiche, e sembra non esserci alcuna soluzione per sconfiggerlo. E' anche grazie a questa sua caratterizzazione se l'originale Resident Evil 3 è diventato uno dei capitoli più iconici del brand.

I Razziatori - Mass Effect

La trilogia originale di Mass Effect (qual è il miglior Mass Effect, a tal proposito?) ruota tutta attorno a questi esseri creduti semplicemente un mito dai popoli della Via Lattea: creature che ogni 50.000 anni arrivano nella galassia spazzando via ogni forma di vita avanzata, attraverso un ciclo apparentemente eterno. Ben presto però si scoprirà che i Razziatori non sono affatto una leggenda, ma una minaccia reale e soprattutto devastante. L'invasione su vasta scala messa in atto all'inizio di Mass Effect 3 lascia davvero senza parole, con questi esseri sintetici dalle dimensioni colossali che sembrano resistere a ogni tipo di offensiva distruggendo in pochi attimi millenni di civilizzazione. La guerra contro i Razziatori è i toni drammatici che la caratterizzano hanno contribuito a rendere il terzo capitolo, e la serie di Mass Effect in generale, un viaggio pieno di emozioni e coinvolgimento, grazie alla potenza di questo incredibile nemico.