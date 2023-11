5 personaggi dei videogiochi che abbiamo odiato tutti: noiosi ed irritanti!

Ci sono personaggi che entrano nel cuore dei videogiocatori grazie al loro carisma e la loro personalità ricca di sfumatore. E ci sono personaggi talmente noiosi ed irritanti da scatenare velocemente le ire degli appassionati al punto da sperare di non rivederli mai più.

Vi abbiamo già raccontato di 5 personaggi insopportabili dei videogiochi, ma non è certo finita qui: volete scoprire altri 5 personaggi che abbiamo odiato un po' tutti?

Baby Mario - Yoshi's Island

Super Mario è senza discussione alcuna uno dei più celebri ed amati eroi del mondo videoludico, ma sicuramente la sua controparte neonata vista in Super Mario World 2 Yoshi's Island per SNES non è che abbia fatto molto per conquistare i favori del pubblico. In sella a Yoshi per tutta la durata dell'avventura, Baby Mario viene sbalzato dalla groppa del suo amico quando subisce un danno, ritrovandosi intrappolato in una bolla e iniziando a piangere disperato. Ed ogni volta che succede è una continua lotta per salvarlo prima che scada il conto alla rovescia ed il pargolo venga rapito dagli sgherri di Kamek, anche nei momenti più caotici pieni di nemici ed ostacoli a quel punto da affrontare in fretta e furia.Il tutto mentre continua a piangere senza sosta. Poco ma sicuro, il piccolo Mario ha fatto perdere la pazienza a tantissimi giocatori.

Conrad Verner - Mass Effect

La trilogia originale di Mass Effect è passata alla storia anche per il suo indimenticabile cast di protagonisti e comprimari, ma nel corso dei tre episodi capita di imbattersi in uno degli NPC più irritanti mai creati da BioWare: Conrad Verner, fanatico del Comandante Shepard. Con la sua faccia da schiaffi e un sorriso ancora più fastidioso, Conrad tormenta il nostro eroe con domande, richieste assurde ed un entusiasmo quasi invasivo. Il personaggio si fa persino più sfacciato ed arrogante nel corso di Mass Effect 2, credendosi a sua volta un impeccabile soldato proprio come il suo idolo. Per fortuna una specifica azione da Rinnegato nel secondo gioco non solo lo umilia, ma regala anche enormi soddisfazioni a tutti quei giocatori che lo hanno detestato sin dal primo momento.

Il Fan Adorante - The Elder Scrolls IV Oblivion

Ancora oggi è l'incubo di tutti i fan di The Elder Scrolls: stiamo parlando del Fan Adorante, uno degli NPC più famosi e disprezzati di Oblivion. Un po' come Conrad di Mass Effect, anche il Fan Adorante dimostra una forte ossessione nei confronti del nostro personaggio una volta divenuto Campione dell'Arena, osannandolo in maniera fin troppo eccessiva. E se decidete di portarlo con noi nella vostra avventura, la situazione non può che degenerare ulteriormente. Eppure il Fan Adorante è divenuto a suo modo così iconico che Bethesda ha deciso di riproporlo persino in Starfield, peccato però che anche qui faccia di tutto per farsi odiare con i suoi modi di fare.

Navi - The Legend of Zelda Ocarina of Time

"Hey! Hey! Listen! Listen!": quante volte la fatina Navi ha urlato all'orecchio di Link queste due parole nel corso di The Legend of Zelda Ocarina of Time, spesso per darci consigli inutili o non voluti? Chiunque abbia giocato anche solo una volta il capolavoro Nintendo (e nel 2023 Zelda Ocarina of Time ha compiuto 25 anni, tra l'altro) avrà ad un certo punto sviluppato un certo fastidio nei confronti di Navi, personaggio che risulta più un peso che un effettivo aiuto nel corso dell'avventura. Peccato però che non sia possibile cacciarla via e che ci accompagni lungo tutto il nostro viaggio, ripetendo come un'ossessa sempre quelle due paroline.

I Rabbids - Rayman Raving Rabbids

introdotti per la prima volta in Rayman Raving Rabbids del 2006 e poi comparsi in tanti altri giochi ancora negli anni successivi, i Rabbids hanno praticamente tutto ciò che serve per farsi detestare dai più grandicelli: un look volutamente stupido, vocine irritanti e comportamenti fastidiosi. In un certo senso Ubisoft ha confezionato con attenzione dei personaggi perfetti per essere odiati, sebbene con il passare del tempo la loro popolarità sia cresciuta in maniera consistente fino a divenire una certezza del panorama videoludico, protagonisti anche di avventure molto apprezzate come i due giochi della serie Mario + Rabbids.