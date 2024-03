5 Picchiaduro bruttissimi che esistono davvero: da KO istantaneo

Avete visto quanto è bello Tekken 8? E che dire di Street Fighter 6? Per non parlare di altri grandissimi Picchiaduro visti nel corso degli anni. Ma c'è stato spazio anche per giochi così terrificanti che quasi si fatica a credere che siano davvero esistiti.

Di seguito vi citiamo 5 tra i peggiori Picchiaduro mai realizzati, roba che dopo solo una partita ci si ritrova stesi a terra come se fossimo stati travolti da un gancio destro in pieno volto:

Dragon Ball Z Taiketsu

No, il fatto che sia uscito su Game Boy Advance non è una scusa dato che sulla console portatile Nintendo era disponibile anche l'apprezzabile Dragon Ball Z Supersonic Warriors. Ma Dragon Ball Z Taiketsu è l'esatto opposto: oltre ad essere orribile da vedere a causa di animazioni estremamente macchinose, il titolo prodotto da Atari era anche terribile da giocare a causa di controlli poco reattivi e un gameplay estremamente limitato. Praticamente non era possibile nemmeno eseguire la più banale delle combo visto quanto mal programmati erano gli input. Insomma, è letteralmente l'opposto del miglior gioco gioco Dragon Ball.

Pit-Fighter (SNES)

Tra le numerose versioni realizzate di Pit-Fighter, alcune risultavano più godibili e curate (edizione arcade in particolare) rispetto alle altre messe in commercio. E poi c'è la versione per Super Nintendo che in quanto a bruttezza va oltre ogni aspettativa. Oltre a un agghiacciante accompagnamento audiovisivo, Pit-Fighter su SNES era praticamente ingiocabile a causa di un sistema di controllo da crampi alle mani. Era inoltre un gioco insensatamente difficile considerato che tra uno stage e l'altro non veniva ripristinata l'energia vitale del nostro personaggio, l'opposto di ciò che accade in qualunque altro Picchiaduro esistente.

Rise of the Robots

Sulla carta doveva essere uno dei Picchiaduro più ambiziosi della sua generazione, tra la promessa della più sofisticata I.A. mai vista nel genere e il coinvolgimento di Brian May dei Queen alla colonna sonora. All'atto pratico, alla sua uscita a metà anni '90, Rise of the Robots non ha mantenuto nessuna promessa rivelandosi un disastro su tutti i fronti. Brutte animazioni, brutti personaggi, brutti controlli, brutte musiche, tutto è davvero brutto in Rise of the Robots. E meno male che doveva essere uno dei Picchiaduro più innovativi di sempre.

Shaq-Fu

All'iconico Shaquille O'Neal i campi dell'NBA iniziarono a stare stretti e si spinse dunque verso altri ambiti ancora, videogiochi compresi. Forse era meglio che rimanesse lontano dall'industria videoludica, in quanto ci saremmo così risparmiati Shaq-Fu, altro Picchiaduro tra i peggiori dell'epoca SNES e Mega Drive. Shaq-Fu ha tutti i problemi più gravi che si possano riscontrare in questo tipo di giochi (controlli legnosi, animazioni imbarazzanti e così via), eppure è un titolo talmente assurdo e trash che quasi si finisce con l'apprezzarlo. Siamo davanti a un caso di "so bad it's so good", ma in ogni caso è bene sottolineare il "bad" con la penna rossa.

Star Wars Masters of Teras Kasi

Star Wars è stato spremuto in ogni modo possibile in ambito videoludico, al punto da vedere diventare realtà persino un Picchiaduro basato sul leggendario franchise ideato da George Lucas. Sulla carta un qualcosa di così diverso dal solito poteva pure essere interessante, peccato solo che Star Wars Masters of Teras Kasi sia tra il peggio mai visto sulla prima PlayStation anche oltre il genere di appartenenza. Vedere Luke Skywalker, Han Solo e Darth Vader darsi battaglia tra movimenti macchinosi, ritmi soporiferi e combattimenti monotoni sono la prova di come la Forza sia del tutto assente nel disco di gioco.

Su Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti di oggi.