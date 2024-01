I 5 Pokémon di Fuoco più forti: da Charizard ad ArcheoGroudon

Sin dalle origini della serie i Pokémon di Fuoco sono tra i tipi più amati dai giocatori grazie in particolare alla loro potenza in battaglia. Tante le creature che si sono distinte in quasi tre decenni: di seguito vi citiamo 5 tra i migliori Pokémon di tipo Fuoco in circolazione.

ArcheoGroudon

Già il normale Groudon visto in Pokémon Rubino e Zaffiro si impone tra i Pokémon più forti di sempre, ma la sua versione ArcheoGroudon introdotta in Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha si rivela ancora più temibile. Tra tutte le creature di Fuoco ha le statistiche più elevate, pari a 770, ed affrontarlo in combattimento non è affatto una semplice passeggiata. Ma quando lo si include nella propria squadra è una grande soddisfazione, con la consapevolezza di avere uno dei migliori PoKémon di Fuoco mai creati da Game Freak.

Charizard

Non solo uno dei Pokémon più popolari di sempre, ma anche uno dei massimi dominatori tra i mostri di Fuoco. Evoluzione finale di Charmander, Charizard raggiunge statistiche totali pari a 534 (che aumentano fino a 634 con le sue Mega-Evoluzioni) e da sempre si dimostra un autentico prodigio sul campo di battaglia. Non sorprende dunque che ancora oggi la creatura vista sin dalla Prima Generazione sia tra i maggiori beniamini del pubblico. A tal proposito, curiosi di scoprire qual è la carta Pokémon di Charizard più rara di tutte?

Ho-Oh

Uno dei Pokémon Leggendari di Pokémon Oro e Argento, Ho-Oh è anche un eccellente combattente di suo, efficace tanto nell'attacco quanto nella difesa. Le sue elevate statistiche lo rendono un valore aggiunto alla propria squadra, con la possibilità così di affrontare con maggior efficacia e grinta anche le battaglie più ardue.

Reshiram

L'essere leggendario di Pokémon Bianco e Nero è un altro nome imprescindibile tra chi ama i Pokémon di Fuoco. Reshiram non solo si distingue per statistiche totali pari a 680, ma brilla soprattutto nell'attacco speciale pari a 150, che gli consente in questo modo di arrecare enormi danni ad ogni avversario con le sue mosse infuocate. Ritrovarselo contro, insomma, non è affatto una passeggiata di salute.

Volcanion

Tra i Pokémon di Fuoco introdotti nella Sesta Generazione rappresentata da Pokémon X e Y, Volcanion è con tutta probabilità il più minaccioso. Molto potente in ottica attacco speciale, il mostro brilla soprattutto in ottica difensiva rivelandosi un serio incassatore che può dunque fare spesso la differenza quando schierato in battaglia. Nelle mani di un allenatore abile, Volcanion può rivelarsi un serissimo avversario duro da sconfiggere.