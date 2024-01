Quali sono i 5 Pokémon di tipo Elettro più forti di tutti in assoluto?

I Pokémon Elettro sono da sempre tra i preferiti dai giocatori: tante le creature iconiche appartenenti a questo tipo viste nel corso delle generazioni, con alcune di esse capaci di fare la differenza in battaglia grazie alle loro notevoli statistiche e caratteristiche.

Dopo aver scoperto quali sono i 5 Pokémon di Fuoco più forti in circolazione, scopriamo adesso i migliori Pokémon Elettro fin qui creati da Game Freak:

Eelektross

Mostro tascabile visto per la prima volta in Pokémon Bianco & Nero, Eelektross è senza dubbio un formidabile compagno di squadra non solo grazie a statistiche base pari a 515, ma anche per la mancanza di debolezze elementali grazie all'abilità Levitazione che annulla la naturale debolezza alle mosse di tipo Terra. Unico inconveniente, statistiche di velocità piuttosto basse, ma in ogni caso la forma evolutiva finale di Tynamo è un grande valore aggiunto al proprio team.

Manoferrea

Apparso per la prima volta in Pokémon Scarlatto & Violetto, Manoferrea si è velocemente imposto tra i Pokémon Paradosso più interessanti. La versione alternativa di Hariyama, creatura di pura elettricità, si presenta con statistiche totali di 570, con attacco e punti vita rispettivamente di 140 e 154 che lo rendono un rivale molto pericoloso senza un'adeguata preparazione volta a contrastarlo. Nelle mani di un abile Allenatore, Manoferrea può mettere alle strette anche la squadra più bilanciata in circolazione.

Miraidon

Ancora Pokémon Scarlatto & Violetto, che ci hanno regalato uno dei Pokémon Leggendari di tipo Elettro migliori. Miraidon gode di statistiche molto elevate per un totale di 670, che lo rendono molto prestante sia in attacco che in difesa. Le sue combinazioni di attacchi ed abilità lo rendono indicato per qualunque tipo di scontro, anche contro creature avvantaggiate per tipo: allenatelo dunque per bene, potrebbe regalarvi grosse soddisfazioni.

Regieleki

Il golem leggendario introdotto nei giochi Pokémon di Ottava Generazione si è subito imposto tra i migliori Pokémon Elettro in circolazione: ciò è merito soprattutto delle sue elevatissime statistiche di velocità, pari a 200, senza dimenticare in valore pari a 100 per attacco e attacco speciale. Queste caratteristiche permettono a Regieleki di compensare le sue mancanze difensive (pari a 50) e di rivelarsi un pericoloso avversario.

Zekrom

Il Pokémon Leggendario mascotte di Pokémon Bianco è tra le creature più devastanti introdotte nella Quinta Generazione. Con 680 di statistiche base, e dunque con ogni singola voce dal valore pari o superiore a 100 (ad eccezione della velocità, dal valore di 90), Zekrom può mettere velocemente al tappeto qualunque avversario, al netto delle sue debolezze ai tipi Terra, Folletto, Drago e Ghiaccio.