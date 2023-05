I 5 protagonisti più carismatici di Assassin's Creed

Negli oltre quindici anni della sua esistenza, la saga di Assassin's Creed ha esplorato numerose epoche storiche portando alla ribalta una marea di personaggi, molti dei quali sono entrati di diritto nell'immaginario di più di una generazione di videogiocatori. Ma quali sono i cinque protagonisti più carismatici in assoluto?

Rispondere a questa domanda è un'impresa ardua e qualsiasi tentativo, incluso questo, non può prescindere da valutazioni altamente soggettive. Per questo motivo prendete questa lista per quello che è, un tentativo di celebrare le personalità più influenti di Assassin's Creed tenendo bene a mente che la selezione operata è tutto fuorché oggettiva.

Ezio Auditore da Firenze

Ezio Auditore da Firenze non si batte. L'Assassino italiano è di gran lunga il protagonista più iconico dell'intera saga e ancora oggi, ad oltre dieci anni dalla sua ultima apparizione, rappresenta il primo personaggio che viene in mente a coloro che pensano ad Assassin's Creed.

Non potrebbe essere altrimenti, dal momento che si tratta del personaggio meglio caratterizzato in assoluto. La sua storia viene narrata nel corso di tre interi giochi - Assassin's Creed II, Brotherhood e Revelations, senza contare spin-off animati e cartacei - durante i quali, in pieno Rinascimento italiano, lo vediamo trasformarsi da un giovane scapestrato all'Assassino più influente e rispettato del suo tempo. Personaggio iconico fino alla morte, in una scena da antologia che lo vede arrendersi ad un ruolo di tramite per un messaggio al di là della sua stessa comprensione.

Bayek di Siwa

Impossibile non citare Bayek di Siwa, colui che nel I secolo a.C. ha contribuito a fondare gli Occulti, precursori degli Assassini. Senza il suo prezioso contributo (e quello di sua moglie Aya), la storia del mondo creato da Ubisoft sarebbe andata molto diversamente.

All'inizio della sua storia in Assassin's Creed Origins, Bayek è un medjay, il cui ruolo è quello di proteggere la sua gente. Quando suo figlio Khemu viene ucciso, tuttavia, parte per un viaggio di vendetta nell'Antico Egitto che lo conduce alla scoperta dell'Ordine degli Antichi, precursore dei Templari, le cui malefatte non lo lasciano indifferente. La sua personalità accattivamene e il ruolo decisivo nella storia di Assassin's Creed lo rendono senza alcun dubbio uno dei personaggio più carismatici in assoluto.

Kassandra

Nipote del leggendario Re Leonida e figlia di Pitagora, Kassandra è una guerriera spartana vissuta nell'Antica Grecia all'epoca delle Guerre del Peloponneso, nel quinto secolo a.C.. Forte, affascinante, carismatica e passionale, è cresciuta seguendo gli insegnamenti spartani diventando una mercenaria nota in tutta la Grecia come "Ombra dell'aquila". Quando viene a conoscenza dell'esistenza della Setta di Cosmos, si oppone ad essa con tutte le sue forze, venendo successivamente considerata tra i primi precursori della Confraternita degli Assassini.

All'inizio di Assassin's Creed Odyssey è possibile scegliere tra due personaggi, Alexios e appunto Kassandra, tuttavia nel grande disegno della saga è la donna ad essere considerata come la protagonista canonica del gioco.

Edward e Haytham Kenway

Qui abbiamo barato un po', ma ci tenevamo ad inserire in questa breve lista anche il personaggio di Haytham, che pur non potendo essere considerato un protagonista in senso stretto (è impersonabile all'inizio di Assassin's Creed 3, ma poi con un iconico plot twist lascia il posto a Connor andandosi a configurare come un vero e proprio villain), è senza dubbio tra i più carismatici di tutti.

Ma partiamo da Edward Kenway: è un pirata dei Caraibi, c'è bisogno di aggiungere altro? Scherzi a parte, ad affascinare davvero è l'evoluzione del suo personaggio, che all'inizio dell'epopea di Assassin's Creed 4, quando entra in contatto con il credo, è più interessato a diventare ricco che a sconfiggere i Templari. Con il passare degli anni tuttavia cambia idea, decidendo di servire un bene superiore finendo per diventare un influente membro della Confraternita, sia nei Caraibi sia a Londra. La scena finale che vede Anne Bonney cantare "The Parting Glass" mentre Edward ripensa a tutti i suoi amici assieme è davvero toccante.

Pur essendo apparso qualche anno prima in Assassin's Creed 3, Haytham è in realtà il figlio di Edward, il secondogenito per l'esattezza. Intelligente, ambizioso, acuto e astuto, sarebbe stato un Assassino eccezionale se non si fosse rivelato un Templare! Dopo la perdita del padre, avvenuta quando aveva solo 10 anni, Haytham viene introdotto all'Ordine Templare da Reginald Birch, andando poi a caccia di manufatti della Prima Civilizzazione ed eliminando quasi completamente l'influenza degli Assassini nelle colonie d'oltreoceano. Solo suo figlio, Ratonhnhaké:ton, meglio conosciuto come Connor, riuscirà a fermarlo definitivamente.

Evie Frye

Ci sono diversi altri protagonisti memorabili, come Connor, Arno ed Eivor, ma preferiamo concludere questa carrellata citando un altro personaggio femminile di spessore, ovvero Evie Frye, vissuta nella Londra Vittoriana, dove assieme a suo fratello Jacob si è opposta all'influenza templare.

In Assassin's Creed Syndicate è possibile impersonare entrambi i fratelli Frye, ma Evie si distingue per una personalità più determinata e un design elegante e distintivo. Sotto al suo atteggiamento duro cela umorismo e umanità, inoltre rispetto al fratello, decisamente più arrogante e ribelle, sembra più determinata e recuperare il frutto dell'Eden prima dei nemici Templari.