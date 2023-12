I 5 protagonisti dei JRPG più iconici: Cloud Strife e non solo

Nei giochi di ruolo giapponesi i protagonisti sono da sempre uno degli elementi che più restano impressi nella mente e nel cuore degli appassionati. Nel corso del tempo di eroi entrati nell'immaginario collettivo dei videogiocatori ce ne sono stati a non finire, con una rosa che si allarga sempre di più con il passare degli anni.

Di seguito vi citiamo 5 tra i protagonisti più iconici dei JRPG:

Crono - Chrono Trigger

Chiedete ad ogni amante del genere di citarvi i migliori JRPG di sempre, e state sicuri che Chrono Trigger verrà citato. Il capolavoro Square pubblicato originariamente su SNES nel 1995 ha goduto di un cast indimenticabile, compreso il suo protagonista Crono. Il ragazzo in verità è muto e non parla mai nel corso della sua avventura, ma lascia che siano le sue azioni a parlare per sé rendendolo a suo modo impossibile da dimenticare anche grazie ad un look accattivante e perfettamente azzeccato.

L'Eroe - Dragon Quest

Il concetto di JRPG è stato sdoganato proprio dall'originale Dragon Quest, una delle opere più influenti del panorama videoludico che ha posto le basi per un genere destinato a divenire tra i più diffusi al mondo. Sempre Dragon Quest ha poi posto le basi per il concept del tipico eroe di un JPRG, spesso destinato a combattere il male per salvare il mondo da terribili minacce: un'idea tanto semplice e tradizionale quanto sempre efficace anche a distanza di decenni, ed ogni Eroe di ciascun Dragon Quest porta avanti quest'usanza in una maniera unica e speciale, dal leggendario capostipite fino al più recente Dragon Quest XI .

Cloud Strife - Final Fantasy VII

Un po' tutti i personaggi principali di Final Fantasy sanno come farsi ricordare dai giocatori anche a distanza di anni, ma tra tutti forse è proprio Cloud Strife il più celebrato. Protagonista di Final Fantasy VII, Cloud appare come un personaggio complesso e pieno di sfumature, all'apparenza freddo e distaccato ma che in realtà sa regalare diverse grandi sorprese ai giocatori nel corso del suo lungo viaggio. E siamo sicuri lo farà anche in Final Fantasy 7 Rebirth in uscita il 29 febbraio 2024 su PS5.

Sora - Kingdom Hearts

Quando si pensa a Kingdom Hearts viene immediatamente automatico pensare anche al suo storico protagonista, il giovane Sora. Il suo coraggio, la personalità vivace, i suoi sacrifici a favore delle persone a cui tiene di più e il non volersi mai tirare indietro nemmeno davanti alle sfide più drammatiche lo hanno reso uno dei personaggi più famosi ed amati tra quelli mai realizzati da Square Enix nel corso della sua storia.

Ren Amamiya/Joker - Persona 5

In tempi più attuali Persona 5 viene considerato uno dei migliori JRPG in circolazione, merito non solo del suo raffinato gameplay ma anche per la splendida caratterizzazione dei suoi personaggi principali. Nello specifico il protagonista Ren Amamiya, noto anche come Joker, ha saputo conquistare gli appassionati in una maniera ancora più profonda e sentita rispetto ai suoi "colleghi" al centro degli altri episodi di Persona. Sarà per la sua particolare personalità o per il look accattivante, Joker si è velocemente imposto tra i personaggi più riconoscibili in ambito JRPG. Chissà se il protagonista del futuro Persona 6 forse in sviluppo riuscirà a rivelarsi altrettanto memorabile.