I 5 salti più spettacolari di Marvel's Spider-Man: preparatevi a volare!

La serie delle avventure videoludiche dell'Uomo Ragno creata da Insomniac conta ad oggi due capitoli principali, rispettivamente Marvel’s Spider-Man 1 e 2, e uno spin-off dedicato a Miles Morales. Queste avventure ci permettono di arrampicarci su maestosi edifici per poi saltare giù. Ecco 5 dei salti più spettacolari di sempre.

One World Trade Center

Il One World Trade Center è anche conosciuto come Freedom Tower, ossia Torre della Libertà. E libertà è proprio la sensazione che restituisce in tutta la sua spettacolare scalata fino alla cima e, ancor di più, nel momento in cui ci si tuffa nel vuoto dalla sua vertiginosa altezza. Saltare dall’edificio principale del New World Trade Center di New York in Marvel’s Spider-Man è una gioia per gli occhi e per lo spirito. Se sceglieremo di farlo al tramonto, con lo sguardo perso sullo specchio d’acqua sotto di noi, ci regalerà un momento da togliere veramente il fiato.

Chrysler Building

Il Chrysler Building è un altro dei meravigliosi grattacieli che svettano nella Grande Mela e si contraddistingue per la sua particolare forma, nonché per il suo stile in art déco. Fedelmente ricostruito in Marvel’s Spider-Man, può essere interamente scalato fino alla punta. Affacciandoci a picco sul vuoto, noteremo la ragguardevole altezza che abbiamo raggiunto. Potremo perdere lo sguardo nel panorama che ci si staglierà davanti per poi lasciarci cadere in picchiata nel cuore industriale della bella New York.

Oscorp Tower

Spider-Man: Miles Morales ci presenta la stessa mappa del primo episodio, ma ci tuffa nei panni di Miles Morales e in una New York totalmente imbiancata. Come nel precedente capitolo, è possibile risalire la Oscorp Tower, il cuore delle Oscorp Industries. Si tratta del grattacielo più alto di Manhattan e dunque arrampicarsi fino in cima ci ricompensa con la vista dei tanti edifici del distretto, ammantati dalla neve e immersi in una gelida New York.

Empire State Building

L’Empire State Building, uno dei punti d’interesse più noti di tutta New York, può essere scalato in tutta la sua bellezza e verticalità in Marvel’s Spider-Man 2, la cui mappa è grande quasi il doppio rispetto al passato. Facendoci strada lungo le numerose vetrate che lo punteggiano, possiamo spingerci fin sul punto più alto e ammirare un panorama mozzafiato. Una volta in cima, possiamo dondolarci sul vuoto dal punto più alto, gustandoci tutta l’adrenalina del momento. Dopo la gloriosa salita, non resta che cimentarsi in una gloriosa discesa. Lanciandoci nel vuoto, potremo effettuare una miriade di acrobazie, come avvitarci su noi stessi, mentre tagliamo l’aria a gran velocità in una picchiata fenomenale.

Torre degli Avenger

La Torre degli Avenger è il punto più alto in Marvel’s Spider-Man 2. Dopo la lunga corsa che ci permette di risalirla completamente sfidando la gravità, ci permette di affacciarci su una straordinaria vista di New York in tutta la sua bellezza. I più temerari, ovviamente, non hanno perso occasione per lanciarsi nel vuoto e lasciarsi cadere tra mirabolanti acrobazie e stilose capriole che mettono in mostra tutta l’agilità dei due Ragnetti protagonisti. In alternativa, possiamo planare con le Ali di Ragnatela per goderci con più calma il paesaggio.