5 schermate del titolo iniziali davvero belle: da Metal Gear Solid 3 a Super Metroid

Ce ne sono tanti di menù principali davvero belli nei videogiochi, che si sono spesso distinti per la loro originalità, per i toni evocativi o per la loro bellezza in generale. E di esempi ne potremmo fare davvero tanti.

Di seguito vi citiamo cinque schermate del titolo davvero belle per stile, caratterizzazione e sottofondo musicale:

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Le schermate principali dei vari Metal Gear Solid lasciando da sempre il segno, ma quella di Metal Gear Solid 3 Snake Eater merita senza dubbio una menzione. Vedere su uno sfondo fortemente stilizzato Naked Snake mettere a segno le proprie tecniche CQC contro i soldati avversari è uno spettacolo che rende difficile premere subito il tasto Start ed iniziare l'avventura. Tra l'altro al giocatore era anche permesso di interagire con il menù principale, modificandone i colori o la velocità con cui Snake esegue le sue mosse. Tutto almeno una volta ci abbiamo passato un poco di tempo sopra, prima di riprendere la Missione Virtuosa o l'Operazione Snake Eater. Chissà come sarà la schermata iniziale in Metal Gear Solid Delta Snake Eater forse in uscita nel 2024.

Nier Automata

La prima schermata di Nier Automata si può riassumere con due parole: bellezza ed eleganza. Accompagnato da una musica evocativa sullo sfondo, si rimane stregati davanti agli sfondi messi a punto da Square Enix e PlatinumGames, che sembrano quasi trasmettere pace e serenità in attesa di dare il via alla nostra intensa avventura. Non c'è che dire, siamo davanti a un piccolo, splendido affresco estetico difficile da dimenticare.

Super Mario Bros. 3

Anche in epoca NES era possibile trovare schermate introduttive piene di stile e personalità. Quella di Super Mario Bros. 3 di sicuro ha queste caratteristiche: strutturata come se fosse un teatro, il sipario si alza e su schermo ecco comparire Mario e Luigi su schermo, dando vita a un piccolo siparietto che vedono il baffuto idraulico vestito con tuta rossa finire pure vittima di un guscio di Koopa. Di certo non poteva esserci modo migliore per iniziare il terzo episodio della storica serie Nintendo.

Super Metroid

Quando si parla di Nintendo viene automatico pensare a giochi dalle atmosfere più fanciullesche o avventurose come nei casi di Super Mario, The Legend of Zelda o Kirby. Per questo in epoca SNES ritrovarsi davanti alla prima schermata di Super Metroid lascia davvero senza parole. Il piccolo Metroid al centro della scena all'interno di un laboratorio buio, circondato dai corpi inermi di vari scienziati, il tutto condito con una musica oscura ed inquietante. Sembra quasi di essere davanti a un horror, tanto forte è l'impatto che da subito si prova con l'intramontabile capolavoro della Grande N.

Xenoblade Chronicles

Anche l'acclamato Xenoblade Chronicles sa come conquistare il giocatore sin dai suoi primissimi momenti. La schermata introduttiva del primo episodio della serie è spettacolare nella sua semplicità: la Monado piantata sul terreno al centro di un panorama mozzafiato che cambia con il trascorrere del tempo, passando al giorno al tramonto fino alla notte. Ad accompagnare la visione una colonna sonora dai toni fortemente emotivi, che ci danno subito un assaggio del meravigliosi viaggio che stiamo per intraprendere con Shulk ed i suoi compagni.