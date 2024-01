5 segreti nascosti di videogiochi famosissimi che non hai mai scoperto

Una nuova ondata di segreti nascosti dei videogiochi: easter egg mai scoperti prima, riferimenti e citazioni misteriose in giochi come Uncharted 4 Fine di un Ladro, GTA V e Far Cry 4. Siete pronti? Si parte!

GTA V e la casa di Michael

Avete mai provato a sparare verso la casa di Michael in GTA 5? Non la prenderà bene e comprensibilmente vi chiederà subito di smettere, dopo avervi apostrofato con parole non proprio carine. Provate a vostro rischio e pericolo!

Uncharted 4 Fine di un Ladro

In un livello del gioco vedrete alcuni operai impegnati a dipingere la facciata di un edificio. Tornate in seguito nello stesso punto della mappa e noterete che il lavoro è stato completato e la facciata completamente dipinta.

Far Cry 4

Durante il pranzo con Pagan Min, quest’ultimo si assenterà per parlare al telefono. Potete andare via o aspettarlo, in quest’ultimo caso dopo 50 minuti Pagan Min tornerà e vi ringrazierà per averlo aspettato, scusandosi per la lunga attesa. Un vero gentleman!

FIFA 23

In FIFA 23 c’è Deadpool: vi basterà giocare una partita tra Wrexham e Liverpool per attivare la telecronaca di Ryan Reynolds.

Dying Light

Girovagando per la mappa, sul tetto di un edificio potreste imbattervi in un camino che nasconde un tubo verde. Entrateci dentro e verrete trasportati un livello segreto stile Super Mario in versione zombie.