5 segreti nascosti nei videogiochi che non avremmo mai dovuto scoprire

I nostri videogiochi preferiti sono pieni di sorprese e curiosità. Ci sono videogiochi con messaggi segreti ben nascosti e ce ne sono altri con dettaggli e trucchi che forse non avremmo mai dovuto scoprire. Ve ne citiamo 5 piuttosto iconici.

Mario che si addormenta in Super Mario 64

Questo in realtà è un dettaglio solo scenico che non ha chissà quale impatto sul gameplay, ma resta n ogni caso piuttosto simpatico e, soprattutto, difficile da scoprire normalmente non essendoci informazioni chiare su come attivarlo. In Super Mario 64, stando immobili piuttosto a lungo, il nostro Mario si addormenterà sul posto iniziando a russare sonoramente. A lungo andare inizierà pure a parlare nel sonno, dando così vita a un divertente siparietto. In ogni caso basta semplicemente muoversi per svegliarlo all'istante, come se nulla fosse accaduto.

Contra e il celebre Konami Code

Su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A, Start: il Konami Code è probabile tra i trucchi più celebri della storia videoludica, riutilizzato da Konami in diversi suoi giochi. La sua prima comparsa risale all'originale Gradius del 1986, ma è stato Contra a renderlo famoso in tutto il mondo: il trucco permetteva di ricevere 30 vite extra, utilissime per portare a termine l'iconico ed impegnativo Run 'n Gun. Di sicuro è grazie a questa opportunità segreta che in tanti sono riusciti a finire con più semplicità Contra e tanti altri giochi Konami.

Pac-Man immortale

La versione Atari 2600 di Pac-Man non era certo la migliore in circolazione per lo storico titolo Namco, anzi, tuttavia un trucco ben nascosto permetteva di avere vite infinite. Attivare il trucco è semplice sulla carta ma richiede un po' di abilità: nel primo livello i giocatori devono mangiare uno dei fantasmini e poi procedere al secondo stage, dove invece ne vanno mangiati due, e così via fino a giungere al quarto livello. Una volta qui e mangiati 4 fantasmi, bisogna premere in successione su, giù, su, giù e poi morire. Così facendo il nostro eroe diventa invincibile.

Il doppio sparo in Space Invaders

Anche Space Invaders nasconde un trucco molto interessante nella versione Atari 2600. Prima di cominciare il round iniziale bisogna tenere premuto il tasto Reset e poi accendere la console: una volta partito il gioco, basta selezionare Game One e si potrà dunque giocare con un doppio sparo che rende più semplice ed agevole la nostra partita. Niente male, no?

Il gioco segreto del SEGA Master System

Sapevate che il SEGA Master System nasconde al suo interno un gioco segreto? Attivarlo è facilissimo: basta semplicemente tenere premuti i tasti 1 e 2 del pad e, dopo un po', su schermo partirà Snail Maze. Si tratta in realtà di un gioco piuttosto rudimentale nel quale bisogna semplicemente guidare una lumaca fuori da un labirinto. Tuttavia il fatto che si tratti di un gioco del tutto gratuito nascosto all'interno della console SEGA, e tra l'altro semplicissimo da sbloccare, fu all'epoca una sorpresa non di poco conto.

