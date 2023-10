5 segreti di Super Mario Bros Wonder: piante piranha con le gambe e Koopa sui pattini!

Super Mario Bros Wonder per Nintendo Switch è un gioco decisamente ricco di segreti: i primi trailer hanno mostrato già una notevole quantità di misteri ed easter egg: ecco 5 segreti e dettagli incredibili di Super Mario Bros Wonder!

Una nuova animazione per la corsa

Volete saperne di più su questa nuova avventura di Mario, Luigi, Peach e Toad? Ecco la nostra prova di Super Mario Bros Wonder

Guardate bene l'immagine qui sotto, notate nulla di particolare? Probabilmente no, almeno ad una prima occhiata. Ma guardate bene le scarpe di Mario... visto? Esatto, sembra esserci una nuova animazione per la corsa, con l'idraulico che lascia queste linee cinetiche dietro di se dopo una camminata con il turbo.

Un look moderno per Bowser Jr.

In Super Mario Bros Wonder, Bowser Jr. cambia decisamente look, che in questo caso diventa sicuramente più moderno ed aggressivo. Colore viole da cattivone, luci al neon e una maschera di ferro con una dentatura piuttosto aguzza completano il quadro. Brr... che paura!

Le piante piranha hanno le gambe!

Siampo sempre stati abituati a vedere le piante piranha "nascoste" nei tubi o con la base ben piantata in un vaso, dunque non abbiamo mai immaginato le piante carnivore con le gambe. Eppure in Super Mario Bros Wonder hanno due piedini che permettono loro di stare in posizione eretta e di percorrere brevi tragitti. Sconvolgente, vero?

Koopa sui pattini

Avete mai visto delle tartarughe sui pattini? Sì d'accordo, le Tartarughe Ninja usavano lo skateboard, ma in questo caso parliamo dei tradizionali pattini a rotelle. Beh... le vedrete presto, garantito.

Il personaggio misterioso al traguardo

Poco dopo la bandierina del traguardo troveremo ad attenderci un personaggio decisamente misterioso. Sembra appartenere alla famiglia dei Toad, ma non ha il tipico copricapo "a fungo", optando anzi per una cappello piuttosto bizzarro. Di chi si tratta? E' un mistero da scoprire.

Prima di lasciarvi, ecco tre cose che dovete sapere assolutamente su Super Mario Bros Wonder.