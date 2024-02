5 sequel di videogiochi che abbiamo aspettato per anni ma non sono mai usciti

Half-Life 3 è sicuramente l'esempio più rappresentativo di sequel mai uscito (e in verità, nemmeno mai annunciato, almeno non ufficialmente) ma ci sono altri titoli che abbiamo aspettato per anni e anni... senza risultati. Eccone cinque! Siete d'accordo con noi? Fateci sapere la vostra classifica qui sotto nei commenti.

Half-Life 3

Come detto in apertura, è forse il sequel simbolo dei seguito mai usciti e attesi per anni (decenni, in questo caso). Nel 2004 esce Half-Life 2 e tutti ci aspettiamo un sequel ma Valve cambia i piani e lancia la minisaga Half-Life 2 Episode, che si ferma però a Episode 2. Half-Life 2 Episode 3 era in programma per il 2007 ma è stato cancellato, mentre sembra che Half-Life 3 fosse in sviluppo tra il 2011 e il 2012 prima di essere cancellato anche lui.

Beyond Good & Evil 2

Lo stiamo ancora aspettando, forse non arriverà mai. Annunciato da Ubisoft nel 2017, il sequel di Beyond Good & Evil è disperso nelle nebbie del tempo, sopratutto dopo che Michel Ancel ha lasciato Ubisoft. Da anni non si hanno notizie di questo progetto e in realtà non è chiaro se sia ancora in fase di sviluppo oppure no.

Dead Space 4

Dead Space e Dead Space 2 hanno riscosso un notevole successo mentre la svolta action di Dead Space 3 non è piaciuta particolarmente e di fatto ha segnato la fine del franchise, almeno fino al remake di Dead Space del 2023. Così Visceral è passata a fare da supporto ad altri team EA lavorando a Battlefield 3 End Game, Army of Two The Devil's Cartel e Battlefield Hardline prima di essere chiusa da Electronic Arts.

Dante's Inferno 2

Sempre parlando di Visceral, dobbiamo citare il sequel di Dante's Inferno, gioco che alla fine non nascondeva riferimenti ad un seguito, anzi. Dante's Paradiso o Dante's Purgatorio forse? Non lo sapremo mai dal momento che questo brutale action game purtroppo non ha venduto abbastanza e Electronic Arts ha interrotto qualsiasi piano per il franchise dopo l'arrivo dei primi dati di vendita.

Castlevania Lords of Shadow 3

Il primo Castlevania Lords of Shadow, supervisionato da Hideo Kojima, esce nel 2010 mentre il sequel arriva nel 2014 ma le cose non vanno come sperato e numerosi problemi di sviluppo non permettono al gioco di spiccare il volo. Dopo la tiepida accoglienza riservata a Castlevania Lords of Shadow 2, Konami ferma tutto e la mini saga LoS non avrà alcun seguito, interrompendosi al secondo capitolo. Che peccato!