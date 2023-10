5 serie Capcom dimenticate e che ci mancano: da Dino Crisis a Onimusha

La conosciamo in particolare per Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter, Devil May Cry e Mega Man, ma in verità il portfolio di IP targate Capcom è nettamente più ampio di quanto si possa credere. Tante le serie iconiche a disposizione della casa di Osaka, molte delle quali purtroppo ferme da tempo.

Di seguito vi citiamo 5 serie Capcom dimenticate e che ci piacerebbe rivedere in azione quanto prima con nuovi giochi. Chissà se accadrà mai...

Darkstalkers

Street Fighter è arrivato alla sua sesta iterazione principale ed è una delle maggiori certezze firmate Capcom, ma anni fa la compagnia offriva ai suoi fan molti altri Picchiaduro oltre alla serie con protagonisti Ryu e soci. Darkstalkers in particolare ha conquistato i cuore dei fan di tutto il mondo: complice una giocabilità coinvolgente, atmosfere horror e personaggi caratterizzati in maniera brillante (come Morrigan). Purtroppo però un vero e proprio Darkstalkers 4 non è mai divenuto realtà, e la serie viene considerata solo in ottica riedizioni (come la raccolta Capcom Fighting Collection). Un vero peccato che la casa nipponica abbia messo da parte il brand: un nuovo episodio sarebbe davvero ben accolto dai fan.

Dead Rising

L'altra serie a tema zombie dopo Resident Evil, Dead Rising ha goduto di una forte popolarità soprattutto con i suoi primi giochi grazie alle sue intriganti idee e la grande libertà d'azione che garantivano. La serie ha offerto ai giocatori autentici sandbox dove scatenare liberamente la propria furia su immense orde di zombie utilizzando qualunque tipo di arma e gadget a nostra disposizione, condendo il tutto con trame talmente fuori di testa da tenere incollati allo schermo. Purtroppo la formula di gioco è diventata ben presto stantia e l'impatto degli inizi non è stato replicato dagli ultimi capitoli: forse anche per questo Dead Rising 5 non è mai divenuto realtà. Chissà però che non ci sia spazio per un reboot o un nuovo episodio in futuro, magari profondamente rinnovato nelle meccaniche.

Dino Crisis

Un tempo tra i brand più amati di Capcom, Dino Crisis ha goduto di grandissima popolarità all'epoca della prima PlayStation. L'idea di giocare un Resident Evil con i dinosauri al posto degli zombie, mantenendo intatte le stesse atmosfere terrificanti e gli scenari claustrofobici, si è rivelata vincente ed ha permesso all'opera di ottenere grandi favori di critica e pubblico. Nonostante ciò, la serie si è fermata nel 2003 con l'uscita del poco apprezzato Dino Crisis 3 per Xbox, e da allora non ha mai più fatto ritorno. Dopo il grande successo riscosso dai moderni remake di Resident Evil, i fan sperano che prima o poi anche l'originale Dino Crisis riceva lo stesso trattamento: Capcom li ascolterà?

Final Fight

Oltre ai suoi giochi di punta, negli ultimi anni Capcom ha realizzato anche giochi come Mega Man 11 e Ghosts 'n Goblins Resurrection venendo incontro anche alle esigenze dei fan di lunga data che speravano nel ritorno di questi leggendari nomi. Sorprende dunque che l'azienda non abbia mai pensato ad un possibile nuovo Final Fight, soprattutto in un'epoca dove altri storici Picchiaduro a Scorrimento sono ritornati alla ribalta. Streets of Rage 4 e TMNT Shredder's Revenge si sono rivelati un successo di critica e pubblico, ed anche Double Dragon ha goduto di nuovi esponenti negli ultimi anni: possibile che non ci sia proprio spazio per un Final Fight 4?

Onimusha

Una delle serie simbolo della PlayStation 2, e lì sostanzialmente è rimasta confinata. Dopo il quarto episodio, Dawn of Dreams, Onimusha non ha più goduto di nessuna nuova iterazione principale. A parte un browser game pubblicato nel 2012, Onimusha Soul, l'unico tentativo di revival tentato da Capcom è stato nel 2018, anno in cui è stata pubblicata una Remastered del capostipite Onimusha Warlords che non ha tuttavia goduto di grandi consensi tra stampa e giocatori. E così del brand non si è più parlato, almeno per ora: il sogno di un gioco nuovo di zecca resta sempre vivo.