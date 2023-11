5 serie ferme da tanti anni che vorremmo vedere tornare in vita

Quando si parla di serie di videogiochi ferme da una vita, i nomi che vengono in mente sono sempre gli stessi: Jak & Daxter, inFamous, Sly Cooper, Dino Crisis, Castlevania, Mega Man... noi vogliamo provare ad andare oltre, provando anche a sbloccarvi un ricordo.

Fallout

E' vero, tecnicamente la serie di Fallout non è affatto ferma da tempo, Fallout 76 è uscito nel 2018 ed è stato supportato per anni. Ma a quando risale l'ultimo episodio "regolare" della saga Bethesda? Ve lo diciamo noi, era il 10 novembre 2015 quando Fallout 4 veniva lanciato su PC, PS4 e Xbox One, dunque ben otto anni fa... un sacco di tempo vero?

Prototype

Di anni, dal lancio di Prototype 2 ne sono passati ben dodici, purtroppo la serie Activision è finita presto nel dimenticatoio dopo la tiepida accoglienza riservata al secondo gioco. Il primo Prototype nel 2009 aveva riscosso un buon successo rivaleggiando con inFamous a livello commerciale, il sequel invece è scomparso rapidamente dai radar dal 2012 la serie è stata completamente abbandonata. Adesso il marchio Prototype appartiene a Microsoft e chissà che la casa di Redmond non sia intenzionata a rispolverare questa IP.

Deus Ex

Deux Ex Mankind Divided del 2016 è stato un flop commerciale e Square Enix ha definitivamente messo la parola fine alla serie, cancellando i piani per il terzo gioco della trilogia. Dal 2023 il franchise è di proprietà di Embracer Group, con la holding che ha acquistato Eidos nei mesi scorsi insieme a IP come Deus Ex e Tomb Raider. Lo rivedremo in futuro? Noi ci speriamo, ma è davvero difficile considerando anche la pesante crisi economica che sta attraversando Embracer.

Driver

Earthworm Jim

, se escludiamo un paio di spin-off successivi usciti su Nintendo 3DS e smartphone.Il primo Driver del 1999 ha riscosso un notevole successo così come il sequel, dopo il secondo gioco però la saga si è persa e negli anni non è riuscita a tornare ai fasti di un tempo, fino a fermarsi definitivamente poco più di dieci anni fa. L'IP è in pausa da tantissimi anni e Ubisoft non ha mai parlato di un possibile ritorno del brand.D'accordo, oggi i platform non vanno di moda (Mario e Sonic esclusi) eppureE ci avevano anche provato a riportarlo in vita, annunciandoper Colecovision, poi il progetto è naufragato e ad oggi tutto sembra finito in un limbo . Lo rivedremo? Ci speriamo davvero, ma le possibilità sembrano poche.