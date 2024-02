5 serie da giocare subito su PlayStation Plus, da Tomb Raider a Horizon

Vi abbiamo citato 5 grandi serie da giocare tramite Xbox Game Pass, ma anche PlayStation Plus Extra & Premium ha i suoi nomi da non trascurare. Il catalogo del servizio Sony non è magari vasto come quello offerto da Microsoft, ma offre comunque più brand meritevoli di essere giocati dall'inizio alla fine.

Eccovi dunque cinque serie disponibili su PlayStation Plus da giocare quanto prima se ancora non lo avete fatto:

Horizon

La serie targata Guerrilla Games è tra i nomi più caldi presenti all'interno del servizio PlayStation. Grazie all'abbonamento potete accedere sia a Horizon Zero Dawn Compete Edition (comprensiva dunque del DLC The Frozen Wilds) che al suo seguito Horizon Forbidden West in modo così da godervi le avventure di Aloy nella loro interezza. Tra meccaniche Action/RPG ben collaudate e vasti mondi di gioco da esplorare, Horizon ha tutto ciò che serve per intrattenervi molto a lungo.

Hotline Miami

Brutale, spietato e dallo stile eccezionale, la serie di Hotline Miami è divenuta velocemente un cult e con PlayStation Plus c'è la possibilità di godersela appieno. Sia il primo episodio che Hotline Miami 2 Wrong Number sono un concentrato di personalità, giocabilità ed atmosfera irresistibile, condendo il tutto con un accompagnamento musicale da pelle d'oca e tematiche tanto assurde quanto appassionanti. Se il panorama indie non vi sazia mai a sufficienza, la serie di Dennaton Games ha tutto ciò che serve per soddisfarvi appieno.

South Park di Ubisoft

Nel 2014 venne pubblicato South Park Il Bastone della Verità, primo episodio della serie RPG prodotta da Ubisoft e sviluppato in questo caso da Obsidian Entertainment, considerato ancora oggi come uno dei migliori videogiochi basati su South Park. Nel 2017 Ubisoft realizza autonomamente il suo seguito, South Park Scontri Di-Retti, che si dimostra a tutti gli effetti un degno successore. Tra un gameplay avvincente e tutto il folle stile di South Park, questi due giochi non potete assolutamente perderli se siete abbonati a PlayStation Plus.

The Evil Within

Con The Evil Within 3 che potrebbe essere in sviluppo perché non riscoprire l'apprezzata serie Action/Horror ideata da Shinji Mikami. Tra omaggi a Resident Evil ed un sapiente mix di azione, rompicapi ed atmosfere soffocanti, le avventure del detective Sebastian Castellanos hanno tutto l'occorrente per regalare grande intrattenimento e continue sorprese oltre ad uno stile estetico ispirato che dona ancora più caratterizzazione ai due progetti. Da giocare a tutti i costi per chi ama il genere.

Tomb Raider Trilogia Reboot

Su PlayStation Plus trovano spazio anche le ultime tre avventure principali di Lara Croft: Tomb Raider del 2013, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider sono i tre giochi che compongono la Trilogia Reboot messa a punto da Crystal Dynamics offrendoci un approccio diverso e più moderno alle tipiche avventure dell'archeologa videoludica più famosa di sempre. In attesa del ritorno di Lara con il prossimo Tomb Raider può essere una buona idea riscoprire la storia recente del franchise intrattenendosi con combattimenti coinvolgenti, lotte per la sopravvivenza e scenari mozzafiato.