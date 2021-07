Quali sono le 5 serie horror che vorremmo rivedere su PS5 e Xbox Series X/S?

Con i continui rumors sul ritorno di Silent Hill e tutta l'enigmatica vicenda attorno ad Abandoned e la sua presentazione, la voglia di giochi horror in salsa next-gen cresce sempre di più.

Con la nuova generazione partita relativamente da poco tempo sono ancora pochi i survival horror disponibili su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il tutto senza dimenticare che diversi esponenti del genere sono da anni spariti dai radar esattamente come Silent Hill. Di seguito ecco quali sono le 5 serie horror che vorremmo rivedere su next-gen oltre all'iconica serie Konami:

Alien Isolation

Sviluppato da Creative Assembly e uscito nel 2014, Alien Isolation lasciò il segno per la grandissima cura riposta nell'intelligenza artificiale dell'Alien, terrificante inseguitore che sembrava letteralmente seguire ogni nostro passo come un'ombra, facendo sentire la sua presenza in maniera tangibile e trasmettendo la sensazione al giocatore di poter comparire da un momento all'altro facendogli fare una brutta fine. Nonostante sia considerato uno dei migliori videogiochi ispirati alla storica serie cinematografica, un seguito non è mai stato realizzato. Rumors recenti vedono Disney al lavoro su Alien Isolation 2, ma per ora nulla è stato confermato. Un seguito next-gen che possa perfezionare ulteriormente il concept di gioco saprebbe come catalizzare l'attenzione dei fan.

Alone in the Dark

Considerato il primo survival horror 3D di sempre e ancor prima di Resident Evil, Alone in the Dark è ormai da tempo fermo nell'album dei ricordi, sparito dalle scene in seguito ai risultati non convincenti del reboot uscito nel 2008 e al disastroso Alone in the Dark Illumination del 2015. Molto difficilmente potremo rivedere in azione Edward Carnby, tuttavia in un'epoca come quella attuale dove i revival vanno molto di moda, nulla vieta di sperare che un giorno la serie possa tornare agli antichi splendori sui nuovi sistemi e con un'avventura che riparta dagli episodi storici molto apprezzati da critica e pubblico.

Dead Space

Il primo Dead Space, uscito nel 2008, si rivelò una grande sensazione facendo velocemente breccia nel cuore di critica e pubblico, rimasti colpiti e terrorizzati dall'orrorifica avventura spaziale di Isaac Clarke e la sua lotta contro i brutali necromorfi. Dopo un secondo capitolo che consolida ulteriormente le qualità del brand prodotto da Electronic Arts, la serie arriva a una battuta d'arresto con il terzo episodio, non solo meno apprezzato rispetto ai predecessori ma anche sotto le aspettative di vendita. Insoddisfatta dai risultati di Dead Space 3, EA decide di mettere la serie in pausa a tempo indeterminato. La successiva chiusura di Visceral Games sembra aver messo definitivamente fine al franchise. Ma quando tutto sembra perduto ecco emergere numerosi rumors sul reboot di Dead Space: che Dead Space stia davvero per tornare?

Forbidden Siren

L'horror targato Sony e sviluppato da Japan Studio, seppur mai particolarmente osannato, fu in grado di lasciare un segno del suo passaggio durante l'epoca PS2 con due episodi dai toni angoscianti e che puntavano forte su meccaniche stealth e su quanto fosse preferibile evitare il combattimento diretto contro gli inquietanti Shibito. Ma dopo il terzo titolo uscito su PS3, Siren Blood Curse, di Forbidden Siren non si è più parlato: invero si tratta di una delle numerose serie Sony messe da parte ma non dimenticate dai fan. Chissà se un domani i PlayStation Studios non tornino ad occuparsi del franchise, magari tramite il Team Asobi che ha sostituito Japan Studio.

The Evil Within

La nuova serie survival horror di Shinji Mikami iniziata nel 2014 e proseguita nel 2017 con un secondo episodio che ha virato maggiormente verso l'azione è stata generalmente apprezzata da critica e pubblico pur senza magari raggiungere grandi risultati in termini commerciali. Ora che Tango Gameworks è sotto etichetta Microsoft in seguito all'acquisizione di Bethesda, un eventuale terzo capitolo esclusivo per Xbox Series X/S e PC potrebbe rivelarsi interessante e portare magari il brand su nuove vette qualitative. Ma con Ghostwire Tokyo ancora in lavorazione è assai probabile che, se mai il detective Sebastian Castellanos dovesse tornare, si dovranno aspettare anni.