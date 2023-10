5 serie Square Enix dimenticate nel tempo: da Parasite Eve a Bushido Blade

Nell'aprile 2003 Square ed Enix si sono unite in una singola realtà, Square Enix, ancora oggi una delle compagnie nipponiche più celebri e discusse. La fusione ha portato l'azienda ad avere un portfolio di IP decisamente ampio, potendo contare sui grandi i nomi di entrambe le precedenti realtà.

Ma se serie come Final Fantasy, Dragon Quest e Kingdom Hearts proseguono ancora oggi con multiple produzioni, ci sono altri brand un tempo popolari che sembrano essere rimasti confinati nell'album dei ricordi, con ben pochi margini di manovra per tornare in scena attraverso nuovi esponenti. Di seguito vi elenchiamo 5 serie Square Enix dimenticate da tempo, e chissà se faranno mai ritorno in scena:

ActRaiser

Anche se il brand un tempo prodotto da Enix ha fatto ritorno in tempi relativamente recenti grazie alla Remastered del primo episodio (la nostra recensione di ActRaiser Renaissance è qui per rinfrescarvi la memoria), ActRaiser è rimasto praticamente confinato agli anni '90 senza mai riuscire a trasformarsi in una serie fruttuosa. Dopo ActRaiser 2, pubblicato su Super Nintendo come il predecessore, la serie è rimasta ferma da allora e, tolta la riedizione del gioco originale, nulla lascia presagire un ritorno più concreto ed in grande stile. Un vero peccato: l'Action/RPG con elementi gestionali e platform avrebbe potuto dire la sua ancora oggi.

Bushido Blade

Forse non tutti lo sanno, ma anche la fu Square provò a cimentarsi con i Picchiaduro: Bushido Blade era un gioco di combattimenti all'arma bianca in 3D dal gameplay piuttosto sofisticato ed una realizzazione audiovisiva d'impatto, capace di ottenere pregevoli consensi di critica e pubblico all'epoca della sua uscita nel 1997. Tuttavia, dopo un meno sorprendente Bushido Blade 2 pubblicato un anno dopo, il franchise si è fermato e Square Enix continua a tenerlo riposto nel cassetto. Con tutta probabilità un terzo gioco resterà un sogno.

Lufia

Altro grande gioco di ruolo targato Enix, Lufia ha goduto di una certa popolarità sin dal suo debutto su SNES nel 1993, dando vita a diversi seguiti e spin-off negli anni successivi. Tuttavia, dopo Lufia Curse of the Sinistrals (remake del primo gioco) per Nintendo DS, anche questa serie è stata interrotta da Square Enix. Da quel momento Lufia è in pausa a tempo indeterminato ed anche in questo caso sembra esserci poco spazio per un ritorno.

Parasite Eve

Forse il ritorno più sognato e richiesto da parte dei fan, ma pure qui il colosso nipponico sembra essersi dimenticato di quanto popolare era un tempo Parasite Eve. I primi due giochi pubblicati sull'originale PlayStation si sono rivelati un grande successo grazie al sapiente mix di RPG ed atmosfere horror che lo hanno reso un prodotto unico del suo genere all'epoca. La saga con protagonista Aya Brea è divenuta un fenomeno di culto, ma dopo l'arrivo di The 3rd Birthday su PSP è calato il silenzio sul franchise. Nel 2022 Square Enix ha registrato un marchio che richiama Parasite Eve, ma non ci sono stati ulteriori sviluppi da allora. Ma chissà, forse un giorno Parasite Eve tornerà davvero in scena...

Tobal

Non solo Bushido Blade: anche con Tobal la Square provò a dire la sua in ambito Picchiaduro, e sembrava esserci riuscita eccome. Tobal No.1 ottenne vari consensi di critica e pubblico all'epoca del suo debutto su PS1, rivelandosi una solida alternativa ai nomi più popolari grazie ad un sistema di combattimento ben programmato ed una tenuta tecnica efficiente. Purtroppo il gioco non ha goduto di enorme successo a livello globale: Tobal 2 verrà pubblicato esclusivamente in Giappone mentre il suo ultimo esponente, Tobal M per sistemi mobile ed anch'esso pensato solo per il mercato nipponico, ha posto fine al franchise. In un'epoca come quella attuale dove il genere dei Picchiaduro sta godendo di grande fama e popolarità, sarebbe interessante vedere come Tobal andrebbe ad incastrarsi nella mischia. Se solo Square Enix volesse tentare una mossa coraggiosa...