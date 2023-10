5 set LEGO sui videogiochi che vorremmo vedere al più presto

L'annuncio del set LEGO Animal Crossing in arrivo nel 2024 è solo l'ultima collaborazione tra i celebri mattoncini ed il mondo videoludico. In realtà le possibilità sarebbero sconfinate, e tanti altri brand potrebbero essere soggetti molto interessanti per crossover di questo tipo.

Di seguito vi elenchiamo 5 set LEGO sui videogiochi che vorremmo vedere realizzati un giorno:

Crash Bandicoot

Il marsupiale arancione e tutta la sua combriccola sarebbero soggetti perfetti per una trasposizione in chiave LEGO. Oltre a personaggi stravaganti, gli scenari della serie sono così variegati, variopinti e fantasiosi che potrebbero dare vita a set mozzafiato che farebbero gola a tutti gli appassionati di Crash Bandicoot. Chissà se Activision prenderà mai in seria considerazione tale idea.

God of War

Non solo brand pensati per un pubblico di giovani e giovanissimi: anche un universo come quello di God of War si sposerebbe alla perfezione con il mondo LEGO. In passato c'è stato chi ha provato ad immaginare God of War Ragnarok in versione LEGO, e l'idea di vederlo divenire realtà con produzioni apposite farebbe gola a numerosi collezionisti e fan del franchise. Riprodurre in ottica mattoncini le battaglie di Kratos ed Atreus durante il pieno svolgimento del Ragnarok darebbe vita ad uno dei set più incredibili tra quelli ispirati ai videogiochi.

Kirby

Nintendo e LEGO collaborano ormai da diverso tempo. Oltre al set di Animal Crossing appena annunciato non bisogna certo dimenticare i set LEGO dedicati a Super Mario oppure a Donkey Kong. Un po' sorprende dunque che ancora non sia stata preso in considerazione l'idea di creare set appositi per Kirby, che funzionerebbe benissimo in ottica mattoncini. La palletta rosa ed il suo vasto universo ludico farebbero la gioia di tutti gli appassionati LEGO, e le possibilitò di creare set spettacolari sarebbero infinite.

Ratchet & Clank

Perché non cambiare un po' setting e viaggiare nello spazio grazie a LEGO Ratchet & Clank? Questo è un altro crossover che potrebbe funzionare molto bene date le tematiche alla base della serie Insomniac Games. Considerato che Sony e LEGO hanno già collaborato per dare vita allo spettacolare set del Collolungo di Horizon, nulla vieta al dinamico duo di compiere lo stesso salto prima o poi, attraverso un prodotto che valorizzi l'universo di Ratchet & Clank, i suoi personaggi ed i suoi mondi evocativi.

The Legend of Zelda

Più volte si è rumoreggiato su una serie di LEGO a tema The Legend of Zelda ma per ora nulla si è concretizzato, i fan da anni mandano varie proposte dedicate a The Legend of Zelda su LEGO Ideas ma purtroppo al momento tocca continuare a sperare. E dire che idealmente i set di Zelda sarebbero molto semplici da produrre utilizzando i mattoncini e le minifigure delle linee medievali, fantasy e de Il Signore degli Anelli.