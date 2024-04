5 smartphone bomba per giocare a Call of Duty Warzone Mobile senza compromessi

Come avrete già letto nella nostra recensione di Call of Duty Warzone Mobile, l'ottimizzazione non è certo uno dei punti di forza del gioco Activision ed è possibile godersi al meglio lo sparatutto solo su smartphone e tablet più recenti, come quelli che vi consigliamo di seguito.

Asus ROG Phone 8 Pro

L'Asus ROG Phone 8 Pro è probabilmente l'opzione migliore per chi vuole godersi al massimo il nuovo Call of Duty Warzone Mobile. COMPRALO SU AMAZONGrazie allo schermo AMOLED da 6,78 pollici con frequenza d'aggiornamento di 165 Hz e allo Snapdragon 8 Gen 3, i possessori di questo smartphone possono giocare il free to play impostando l'opzione grafica su Picco, ossia quella più alta tra le disponibili. Non meno importante è la batteria, che con la sua durata superiore alla media consente di prendere parte a sessioni di gioco prolungate senza temere l'esaurimento della carica.

OnePlus 12

Altra ottima scelta è il OnePlus 12. In questo caso ci troviamo di fronte ad un dispositivo che monta uno Snapdragon 8 Gen 3 e uno schermo da 6,82 pollici OLED con frequenza d'aggiornamento di 120 Hz, perfetto per chi vuole giocare con framerate elevati anche su mobile.COMPRALO SU AMAZONAnche in questo caso la durata della batteria è davvero elevata e permette di giocare a lungo a Call of Duty Warzone Mobile senza preoccuparsi di un'eventuale ricarica.

Samsung Galaxy S24+

Chi vuole giocare a Call of Duty Warzone Mobile senza dover sacrificare nulla potrebbe optare anche per il Samsung Galaxy S24+, altro smartphone davvero performante. VAI SUBITO ALL'OFFERTAAnche in questo caso troviamo l'ottimo Snapdragon 8 Gen 3, abbinato ad un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e ad una batteria da 4.900 mAh.

iPhone 15 Pro

Chi vuole puntare su dispositivi Apple non può che rivolgersi ai top di gamma di ultima generazione, ossia iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, entrambi in grado di far girare alla grande il nuovo Call of Duty Warzone Mobile. VAI SUBITO ALL'OFFERTA Grazie al display Super Retina XDR, è possibile godersi le partite online con una qualità visiva incredibile, ovviamente al massimo delle impostazioni grafiche.

iPad Pro M2

Se siete fan del mondo Apple e volete giocare comodamente sul divano, magari utilizzando un controller Bluetooth, allora è l'iPad Pro M2 a fare proprio al caso vostro. VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Con un display Liquid Retina ed il processore Apple Silicon M2, difficilmente avrete problemi a reggere Call of Duty Warzone Mobile e potrete giocarci su uno schermo dalla resa visiva notevole.

