5 Soulslike interessanti e diversi dal solito: grandi sfide, grandi ricompense

Quando si parla di soulslike, ci si riferisce a giochi non sviluppati da FromSoftware, ma ispirati alle opere più famose di questo studio, quali Dark Souls, Bloodborne o Elden Ring. In questo articolo vi proponiamo cinque giochi con le caratteristiche tipiche del genere, ma con ulteriori particolarità degne di nota.

Code Vein

Se cercate un Soulslike in stile anime e non lo avete ancora provato, Code Vein può offrirvi un’esperienza di gioco molto interessante grazie alla sua intrigante storia e alla notevole colonna sonora, che insieme si amalgamano su un mondo dalle solide fondamenta. Code Vein è stato un successo da 3 milioni di copie. Offre una varietà di combinazioni e di build, coerentemente con il suo genere, e i combattimenti possono risultare appaganti e suggestivi grazie anche all’estetica dei livelli. Alcune batttaglie boss possono risultare sottotono e l’hit-box a volte non è preciso come dovrebbe, ma il livello di sfida è assicurato.

Lies of P

Lies of P è un successo targato Neowiz e ha saputo riscuotere il favore di pubblico e critica grazie alla venatura oscura con cui rivisita il mondo di Pinocchio. Interrelato a un sistema di bugie che influenzano il corso della trama, il gioco strizza l’occhio a Bloodborne e Sekiro. Combinando le armi, è possibile sprigionare abilità differenti e misurarsi con boss di difficoltà crescente, che metteranno alla prova le nostre capacità sul campo di battaglia. Il gioco ha una sua identità e una sua atmosfera tenebrosa che sapranno coinvolgerci anche durante l’esplorazione.

Salt and Sanctuary

Da molti considerato un pregevole omaggio ai Souls, Salt and Sanctuary è un gioco che spicca per il suo world design votato all’esplorazione. Combina un gameplay veloce e brutale a un combattimento 2D, infarcendolo di meccaniche tipiche dei giochi di ruolo. Nonostante i comportamenti di alcuni boss siano difficili da prevedere, rendendoli più frustranti del normale per la loro difficoltà di poterli effettivamente studiare a modo, il gioco offre oltre 600 armi da personalizzare, assieme a incantesimi e oggetti di varia natura con cui superare le avversità.

Blasphemous

Molti dei cultori del genere considerano Blasphemous una piccola perla sottovalutata. Lodato per le sue animazioni di combattimento, il suo gameplay crudo e feroce e la sua estetica retrò basata sulla pixel art, il gioco riserva numerose sorprese, alcune a dir poco letali. Il gioco sfida il giocatore, ma i suoi obiettivi sono appaganti e remunerativi. La musica accompagna armoniosamente l’atmosfera caratteristica del gioco, ponendo sul cammino ogni sorta di sfida, dai boss più difficili fino a sequenze platform.

The Surge 2

Se siete alla ricerca di un gioco di ruolo dai tratti soulslike ambientato in un futuro distopico in cui gli umani hanno esaurito le risorse del pianetaa, The Surge 2 è ciò che vi serve. Potrete personalizzare il vostro personaggio, collezionare armi e compiere scelte che avranno un impatto su storia e scenario, entrambi migliorati rispetto al predecessore. Il sistema di combattimento è punitivo, ma sa ricompensare i più determinati. Il giocatore dovrà misurarsi contro spaventosi pericoli, strappare gli arti dei propri nemici per accaparrarsi capi d’equipaggiamento o sferrare un impietoso colpo di grazia per abbattere una minaccia. Il tutto in un universo in stile Dark Souls, ma dai tratti futuristici.