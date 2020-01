Solo il 5% degli sviluppatori sta creando giochi in esclusiva per PS5 e Xbox Series X

Sulle pagine di GamesIndustry.biz sono stati pubblicati i risultati dell'ultimo sondaggio condotto annualmente dagli organizzatori della GDC su di un ampio campione di 4.000 sviluppatori di videogiochi in rappresentanza dell'intera industria dell'intrattenimento digitale.

Le risposte fornite dagli addetti al settore ci aiutano a fotografare lo stato dell'industria in previsione dell'avvento dei sistemi nextgen, previsto per fine 2020 con il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X. Solo il 10% dei partecipanti al sondaggio, ad esempi, riferisce di essere attualmente impegnato nello sviluppo di un gioco destinato ad approdare su sistemi di prossima generazione: di questi, solo la metà chiarisce inoltre di star lavorando su di un progetto autenticamente nextgen, previsto cioè in uscita solo su PC, PS5 e Xbox Series X.

Dal sondaggio della GDC si evince anche la netta predominanza di sviluppatori che scelgono di fare del PC la propria piattaforma di riferimento (50% del totale), diversamente da chi afferma di prediligere PS4 (25%) e Xbox One (20%).

Tornando alla prossima generazione di console, il 34% dei partecipanti al sondaggio afferma che il loro videogioco attualmente in sviluppo vedrà la luce dei negozi anche su PS5 e Xbox Series X, sottolineandone così la natura squisitamente cross-gen.