5 titoli per PC e console inaspettatamente disponibili anche su mobile

Se pensate che i titoli per dispositivi mobili siano tutti pieni zeppi di micro-transazioni, nonché difficilmente in grado di sorprendere a livello tecnico, probabilmente siete rimasti a un po' di tempo fa. Infatti, come abbiamo spiegato nel nostro approfondimento sul mobile gaming, qualcosa sta cambiando.

No, non ci riferiamo ai servizi di cloud gaming, da NVIDIA GeForce NOW a Google Stadia (passando per Xbox Cloud Gaming), bensì a produzioni che girano in modo nativo su smartphone e tablet. Il mondo mobile odierno offre a tal proposito diversi abbonamenti, in grado di dimostrare che l'hardware è ormai maturo per esperienze dall'intrigante comparto tecnico: basti pensare a Google Play Pass e Apple Arcade (ma anche a Netflix).

L'approccio sta dunque cambiando su più fronti, ma non è delle sottoscrizioni che vogliamo parlarvi in questa sede, bensì di titoli a pagamento disponibili su Play Store e App Store. Infatti, in modo a dir la verità un po' "silenzioso", i negozi digitali di Android e iOS/iPadOS negli ultimi anni si sono riempiti di titoli disponibili anche su PC e console. Abbiamo selezionato 5 produzioni di questo tipo per fornirvi un'infarinatura generale su quali tipologie di esperienze sono oggi tranquillamente disponibili su mobile: se siete rimasti a qualche anno fa da questo punto di vista, potreste reputare "inaspettate" determinate uscite.

Alien: Isolation

Correva l'anno 2014 quando SEGA e The Creative Assembly stupirono molti con un "capolavoro del genere horror", come potete leggere nella nostra recensione di Alien: Isolation. All'epoca il gioco uscì su PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One, offrendo un comparto tecnico degno di nota.

Ancora oggi il titolo rimane ben impresso nella mente degli appassionati, tanto che la software house Feral Interactive è stata incaricata, in seguito all'uscita, di effettuare dei porting per macOS, Linux, Nintendo Switch (2019) e dispositivi mobili. La versione per Android e iOS/iPadOS di Alien: Isolation è stata lanciata il 16 dicembre 2021.

Se pensate ci siano limitazioni importanti dal punto di vista dell'esperienza, vi sbagliate: i contenuti sono i medesimi di PC e console, 7 DLC compresi. Il porting è stato ben accolto in generale: il prezzo del gioco è pari a 14,99 euro sia sul Play Store che sull'App Store.

SpongeBob SquarePants BfBB

La recensione di SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated è stata pubblicata su queste pagine nel giugno del 2020. Pubblicato originariamente per PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One, il gioco ha successivamente attirato l'attenzione anche su Google Stadia. Non tutti però sono a conoscenza del fatto che il titolo originale è un platform del 2003 di THQ.

Sappiamo cosa state pensando: no, su mobile non è approdato l'originale, dato che a gennaio 2021 è stata lanciata la versione mobile dell'edizione Rehydrated. In parole povere, potete giocare a un'esperienza di SpongeBob dal buon comparto tecnico pagando 9,99 euro tramite Play Store o App Store.

Il Gioco della Vita 2

Un titolo divenuto popolare su PC, PS4 e Nintendo Switch dal 2020 in poi, grazie anche agli streamer di Twitch, è Il Gioco della Vita 2 (conosciuto da alcuni come "The Game of Life 2"). Quest'ultimo è un party game basato sul noto gioco da tavolo di Hasbro, dunque un titolo potenzialmente intrigante per divertirsi con gli amici. Potete accedere all'esperienza tramite Play Store (3,99 euro) o App Store (2,99 euro).

Star Wars: Knights of the Old Republic

Difficilmente Star Wars: Knights of the Old Republic ha bisogno di troppe presentazioni per un appassionato di videogiochi, ma vi basti sapere che l'RPG originariamente uscito nel lontano 2003 è ancora oggi in grado di far sognare miriadi di persone (tanto che si fa da tempo riferimento all'arrivo di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake).

I più nostalgici potrebbero rimanere sorpresi nel scoprire che questo grande classico è stato portato su dispositivi mobili. Ci ha infatti pensato Aspyr Media (sì, c'è anche Star Wars: KOTOR II). La nostalgia in questo caso costa 9,99 euro su Play Store (ma il gioco è anche incluso in Google Play Pass) e App Store.

Final Fantasy VII

Va bene: stiamo incrementando a dismisura la nostalgia. Tuttavia, in un approfondimento di questo tipo non possiamo di certo evitare di inserire Final Fantasy VII, acquistabile a 8,99 euro sul Play Store (incluso nel Google Play Pass) o 15,99 euro sull'App Store. Ci rifiutiamo di descrivere ulteriormente questo capolavoro d'altri tempi, che tutti dovrebbero conoscere. Certo, la versione mobile ha ormai diversi anni sulle spalle, ma potrebbe interessarvi giocarlo in questa veste (oppure approfondire la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake).

Quelli indicati, come ben potete immaginare, sono solamente degli esempi di titoli per PC e console usciti anche su mobile. In questa sede risultava interessante farvi notare che l'offerta gaming su dispositivi mobili si sta espandendo sempre di più, estendendosi anche a produzioni che non hanno nulla da invidiare al "gaming classico". Potreste tuttavia voler approfondire il nostro speciale su cosa giocare su Android per venire a conoscenza di altri titoli potenzialmente intriganti.