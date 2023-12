I 5 trucchi più epici e leggendari dei giochi Rockstar

Se c'è una cosa che non manca mai nei giochi Rockstar Games, quella è sicuramente la presenza dei trucchi. Scopriamo quali sono quelli più utili e divertenti che gli sviluppatori hanno inserito nelle loro produzioni.

Red Dead Redemption 2

Il mondo di Red Dead Redemption 2 è stato creato con una cura pazzesca per i dettagli e in ogni centro abitato è possibile notare che ogni singolo civile si comporta in maniera realistica. In questo contesto, viene spesso voglia di giocare di ruolo e comportarsi come un degno membro della banda di criminali di Dutch Van Der Linde: l'unico inconveniente in questi casi è che la taglia sulla testa di Arthur Morgan sale vertiginosamente. Per nostra fortuna, però, esiste un semplice trucco che azzera istantaneamente la taglia, così che i giocatori possano sbizzarrirsi e giocare come meglio credono.

Grand Theft Auto San Andreas

Quando si parla dei trucchi di Grand Theft Auto San Andreas è impossibile non citare quello del jetpack, probabilmente il più utilizzato in assoluto dai videogiocatori. Dopo aver immesso la relativa combinazione, sulla schiena del nostro Carl Johnson appariva come per magia questo dispositivo che gli consentiva di volare e raggiungere senza particolari problemi qualsiasi punto della mappa. Si tratta di un trucco davvero molto utile, anche perché il jetpack si poteva sbloccare nel corso della storia, ma non era affatto semplice andare a raccoglierlo ogni volta che si voleva.

Grand Theft Auto V

Uno dei trucchi più folli tra quelli che si possono utilizzare nel quinto capitolo della serie Rockstar Games prende il nome di Skyfall e, come avrete già intuito, al momento della sua attivazione il personaggio viene letteralmente sparato nei cieli di Los Santos, al limite della mappa. Dopo aver raggiunto il punto più alto della città, il nostro protagonista si ritrova a precipitare per un bel po' di tempo, con buona probabilità di finire schiacciato al suolo. Esiste però la possibilità di salvarsi finendo in acqua oppure attivando il trucco dopo aver raccolto un paracadute: in questo modo la caduta non sarà mortale e potrebbe essere utilizzata per sfuggire alla polizia. In ogni caso non c'è nulla da temere, in caso di morte si finisce dritti alla clinica più vicina, come se niente fosse accaduto.

Grand Theft Auto 3

Non potevamo certo ignorare il primo Grand Theft Auto ad aver sfruttato le tre dimensioni, ossia GTA 3. In questo capitolo della serie, Rockstar Games introdusse un trucco per il possente Rhino, che come ben ricorderete è un carro armato di grandi dimensioni. Dopo aver utilizzato il codice, il mezzo appariva di fronte al protagonista, che poteva salire a bordo ed iniziare a seminare il caos tra le strade di Liberty City. Se poi arrivava troppa polizia, c'era sempre il trucco per azzerare il livello di ricercato e continuare a devastare ogni cosa con tutta calma.

Bully

Ovviamente anche Bully (conosciuto anche come Canis Canem Edit) aveva i suoi trucchi e, in questo caso, uno dei più apprezzati dai videogiocatori era legato alle munizioni. Il codice più utilizzato da chi si dilettava a fare il bullo nei panni di Jimmy Hopkins era quello che garantiva un quantitativo infinito di proiettili. Era proprio grazie a questo trucco che ci si poteva sbizzarrire nell'utilizzo di tutte quelle armi da lancio che avevano pochissime munizioni, tra le quali ricordiamo le uova e i razzi bottiglia. In questo modo era possibile infastidire ogni singolo NPC in giro per la scuola senza mai esaurire le scorte.

A questo punto è lecito chiedersi quali trucchi saranno presenti in GTA 6, che arriverà nel 2025 su PS5 e Xbox Series X|S.