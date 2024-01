5 videogiochi incredibilmente avanti per i loro tempi, da GTA 3 a Death Stranding

Da un lato ci sono videogiochi che sembrano rimasti indietro di almeno una generazione e non solo tecnicamente, dall'altro ci sono opere talmente avanti visivamente o per concept che quasi sembrano far parte di una generazione successiva rispetto alla loro epoca.

Di seguito vi citiamo 5 giochi incredibilmente avanti in rapporto ai loro tempi, che hanno saputo conquistare i consensi di critica e pubblico in tutto il mondo:

Death Stranding

Vero, l'opera di Hideo Kojima pubblicata originariamente su PlayStation 4 nel 2019 non è esattamente un prodotto che può piacere ad ogni tipo di pubblico dato il suo stile estremamente particolare, ma è proprio il suo essere così diverso dalla massa che ha reso Death Stranding un titolo a suo modo epocale. Il modo in cui Death Stranding gestisce il suo mondo di gioco, con meccaniche e strutture completamente diverse rispetto a un open world standard, unito all'originale modo con cui Kojima Productions ha implementato le componenti online, lo rendono un prodotto assolutamente unico nel suo genere, come se provenisse dal futuro. Sarà così anche per OD di Hideo Kojima in esclusiva Xbox?

Donkey Kong Country

Nel 1994 l'era delle console a 16-bit sembrava aver ormai esaurito tutta la sua potenza, pronta a lasciare spazio alla PlayStation di casa Sony ed alle piattaforme a 32-bit. Nintendo e Rare dimostrarono però che il vecchio Super Nintendo aveva ancora qualche devastante cartuccia da sparare: Donkey Kong Country era uno schiaffo in faccia a chiunque fosse convinto che l'era dello SNES stava ormai per tramontare. A sconvolgere non fu tanto il suo pur solidissimo gameplay e le tante idee alla base dell'avventura, ma soprattutto il suo comparto tecnico che sembrava assolutamente impossibile da vedere su un sistema a 16-bit. Donkey Kong Country sembrava quasi provenire dalla generazione successiva tanto era avanzato visivamente, contribuendo da solo ad allungare ulteriormente la vita della seconda console casalinga della Grande N.

Grand Theft Auto III

Il terzo episodio di Grand Theft Auto è considerato ancora oggi come uno dei giochi più rivoluzionari di tutti i tempi. All'epoca dell'originale uscita di GTA III su PlayStation 2 nel 2001 ancora non si era mai vista un'avventura capace di offrire così tanta libertà d'azione e movimento in un contesto completamente 3D, dimostrando una profondità tale da rendere il capolavoro Rockstar Games un classico istantaneo. GTA III diventerà fonte d'ispirazione per gli sviluppatori di tutto il mondo, nel frattempo che la casa newyorkese espanderà ulteriormente il suo concept con i suoi successori altrettanto brillanti.

Metal Gear Solid

Ancora Hideo Kojima, questa volta con uno dei suoi classici più amati di sempre. Il primo Metal Gear Solid ha ridefinito il concetto stesso di giochi di stampo narrativo, offrendo una caratterizzazione di trama e personaggi che sembravano per davvero provenire da una produzione cinematografica di alto profilo. Ai tempi non era così comune trovare giochi con un simile taglio, pertanto la produzione Konami ha gettato delle importante basi dalle quali poi tutta l'industria videoludica è ripartita per creare esperienze così immersive e coinvolgenti. Lo stesso Kojima dimostra anche con il successivo Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty tutto il suo estro visionario, grazie a un seguito che con i suoi delicati temi sembra anticipare il futuro stesso della nostra società.

Portal

Valve ha sempre saputo innovare con i suoi giochi, ma il primo Portal fu a suo modo un piccolo, grande evento quando fece il suo esordio nel 2007. Siamo infatti davanti a uno dei Puzzle/Platform più originale di tutti i tempi, capace di offrire idee e sperimentazioni che nessuno aveva mai osato prima fino a quel momento grazie all'eccezionale meccanica dei portali, che spingevano il giocatore a ragionare fuori dagli schemi per comprendere come risolvere gli intricati rompicapi dell'avventura. Portal è ancora oggi un perfetto manuale su come vanno realizzati enigmi profondi e complessi che sappiano come stimolare la mente e la creatività dell'utente.