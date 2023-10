5 videogiochi da non farvi scappare se amate GTA

Tra leak smentiti (ecco le ultime novità sul presunto trailer di GTA 6) e rumor insistenti, l’attesa per il ritorno della serie targata Rockstar Games si conferma ormai spasmodica. Per aiutarvi a ingannare il tempo che ci divide dall’annuncio del nuovo capitolo abbiamo quindi pensato di consigliarvi dei titoli che hanno qualcosa in comune coi GTA.

Saint's Row

Caratterizzata da toni più scanzonati rispetto a quelli dei Grand Theft Auto, questa serie nata nel 2006 è da poco tornata sotto i riflettori grazie all’uscita di un reboot che, pur non essendo privo di difetti (qui la recensione di Saints Row), potrebbe divertirvi in modo spontaneo. A rendere ancora più interessanti le varie iterazioni di questo franchise, oltre all’accento posto su azione e umorismo sopra le righe, il fatto che si possano giocare in compagnia di qualcuno grazie alla presenza della co-op multiplayer.

Just Cause 4

Altra IP il cui debutto risale al 2006, altra saga che prende molto dai GTA. A oggi i videogiochi che vedono protagonista Rico Rodriguez sono quattro, ma Square Enix – in veste di publisher – ha già confermato l’esistenza di un quinto capitolo in cantiere. Anche in questo caso parliamo di esperienze dove l’azione spregiudicata domina su tutto, in una lotta contro la tirannia condita con armi spianate, esplosioni esagerate e manovre aeree degne di uno stuntman.

Watch Dogs Legion

Malgrado la tendenza sia quella di invitare i giocatori ad approcci stealth e ragionati, cosa che nei Grand Theft Auto succede raramente, l’ultimo capitolo della serie a tema hacking di Ubisoft si dimostra ugualmente degno di rientrare questa lista. Forte di un concept brillante che spinge sulla personalizzazione e di una direzione artistica che vede nell’ambientazione il suo massimo compimento, questo gioco potrebbe piacervi a prescindere dal fatto che non abbia espresso le sue piene potenzialità.

Mafia Trilogy

Parliamo di una serie che catapulta i giocatori in una città pregna del fascino anni ‘30, permettendo di scalare le gerarchie proprie della criminalità organizzata per poi vedersela con poliziotti, gangster e famiglie rivali. Come suggerisce il nome, Mafia Trilogy è un bundle che comprende la trilogia nella sua interezza e dà nuovo lustro al primo capitolo in quanto remake. Tra dialoghi memorabili e personaggi ben resi, questi giochi si avvicinano a molto di ciò che rende grandi i GTA.

Sleeping Dogs

Originariamente pensato per essere il terzo gioco della serie True Crime, questo gioco del 2012 è oggi facilmente recuperabile in versione rimasterizzata, corretta e ampliata (contiene tutti i ventiquattro DLC usciti sul mercato) grazie alla sua Definitive Edition. Nei panni di un ex ufficiale della polizia trasferitosi a Hong Kong, il compito dei giocatori è di contrastare la terribile triade cinese impegnandosi anima e corpo in missioni potenzialmente suicide.

Con questo si conclude la nostra selezione di giochi simili ai GTA che, con le dovute differenze del caso, avrebbe potuto includere anche nomi quali Mad Max (a opera degli stessi creatori di Just Cause), Lego City Undercover, i più recenti Far Cry ed entrambi i Red Dead Redemption. Nel caso questi consigli non fossero bastati a ingannare l’attesa, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete anche scoprire i cinque dettagli più assurdi dei GTA, dagli avvistamenti di strani UFO alle cospirazioni del Monte Chiliad.