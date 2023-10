5 videogiochi novità da tenere d'occhio a novembre 2023 tra le nuove uscite

A ottobre sono usciti giochi come The Lords of the Fallen, Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake II, Super Mario Bros Wonder e tanti altri, ma novembre non sarà da meno grazie all'arrivo di una serie di titoli molto attesi. Ecco 5 giochi da tenere d'occhio assolutamente.

Tra le nuove uscite del mese di novembre 2023 segnaliamo WarioWare Move It, Football Manager 2024, Star Ocean The Second Story R, Call of Duty Modern Warfare 3, The Talos Principle 2, RoboCop Rogue City e Hogwarts Legacy per Nintendo Switch.

Tutti i nuovi giochi di novembre 2023

Star Ocean The Second Story R Switch, PS4/5, PC - 2 novembre

My Time at Sandrock PS5, Switch, Xbox One, XSX - 2 novembre

The Talos Principle 2 PC, PS5, XSX/S - 2 novembre

Thirsty Suitors PC, Switch, Xbox, PS - 2 novembre

RoboCop Rogue City PS5, PC, Switch, XSX - 2 novembre

Fashion Dreamer Switch - 3 novembre

WarioWare Move It Switch - 3 novembre

Football Manager 2024 PS5, XSX, Xbox One, Switch, PC, Mobile - 6 novembre

Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name PC, PS4/5, Xbox One, XSX - 9 novembre

Tales Of Arise Beyond The Dawn PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S - 9 novembre

The Day Before PC, PS5, XSX - 10 novembre

Call of Duty Modern Warfare 3 PC, PS, Xbox - 10 novembre

Hogwarts Legacy Switch - 14 novembre

UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi PS4, PS5, PC, Xbox, Switch - 14 novembre

Super Mario RPG Switch - 17 novembre

Persona 5 Tactica PC, PS4/5, Switch, Xbox One, XSX - 17 novembre

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections PC, Switch, PS, Xbox - 17 novembre

Granblue Fantasy Versus Rising PC, PS4, PS5 - November 30

Tra questi, abbiamo individuato cinque giochi particolarmente interessanti e in vista, che non faticheranno a conquistare gli appassionati dei rispettivi generi.

Call of Duty Modern Warfare 3 10 novembre

A novembre torna Call of Duty, quest'anno è la volta di Modern Warfare III, terzo atto della trilogia di MW che tanto successo ha riscosso dal 2019. Una nuova campagna single player, il ritorno di modalità multiplayer e mappe amatissime, l'integrazione con COD Warzone 2.0 e una modalità Zombie richiesta a gran voce dalla community: Call of Duty Modern Warfare 3 sembra avere tutte le in carte in regola per conquistare gli amanti della saga.

Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name - 9 novembre

Like A Dragon Gaiden è uno spin-off della serie Yakuza/Like A Dragon, definito il vero sequel di Yakuza 6 The Song of Life, incentrato sul personaggio di Kazuma e sulla sua vita dopo gli evento narrati nel sesto gioco. Con The Man Who Erased His Name, SEGA strizza l'occhio ai giochi d'azione occidentali e alle spy story stile James Bond, senza però abbandonare i punti di forza e l'estetica di Like A Dragon.

Persona 5 Tactica - 17 novembre

Atlus continua a mungere Persona 5 e dopo Persona 5 Royal e Persona 5 Strikers, ecco Persona 5 Tactica, un gioco strategico ambientato nel mondo che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Il design e l'estetica sono pensati per conquistare anche i più giovani, ma non fatevi ingannare dall'aspetto pacioccoso perché Persona 5 Tactica sembra essere uno strategico capace di conquistare anche un pubblico più adulto e maturo.

Super Mario RPG - 17 ottobre

Uscito alla fine del ciclo vitale del Super Nintendo (e solo in Giappone e Stati Uniti), Super Mario RPG torna su Nintendo Switch con un remake che migliora il comparto grafico e alcune meccaniche di gameplay del primo gioco di ruolo dedicato a Super Mario, titolo che ha poi spianato la strada alla serie Paper Mario. Dopo Super Mario Bros Wonder (avete letto la nostra recensione di Super Mario Bros Wonder?), la mascotte Nintendo si appresta quest'anno a fare doppietta.

UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi - 14 novembre

UFO Robot, UFO Robot! Microids si prepara a lanciare un videogioco dedicato al celebre robottone di GO Nagai, un gioco d'azione che farà la felicità dei nostalgici grazie alla presenza delle musiche originali della serie anime e di un doppiaggio in italiano con una localizzazione fedele a quella del cartone. Si trasforma in un razzo missile, tra le stelle sprinta e va! Siete pronti per vestire i (pesanti) panni di Goldrake?