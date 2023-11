5 videogiochi su cui abbiamo passato una vita intera: il lato eterno del gaming

Stando a una ricerca condotta di recente da Hearts & Science, i videogiochi sono un nuovo modello di coinvolgimento sociale: sono davvero tanti, d'altronde, gli esempi di giochi riusciti a calamitare per anni le nostre attenzioni, risucchiandoci in universi interattivi letteralmente senza fine.

D'altro canto, ciascuno di noi ha un rapporto speciale con un particolare videogioco, un titolo irrinunciabile che riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più ampio nel nostro tempo libero fino a insinuarsi in pianta stabile nella nostra routine quotidiana.

Chi vi scrive, ad esempio, ha trascorso centinaia di ore a far esplodere razzi in Kerbal Space Program e porte avversarie nelle lobby multiplayer di Rocket League, ma basterebbe interpellare qualsiasi appassionato di videogiochi per ricevere una risposta analoga e scoprire che sì, tutti noi abbiamo dovuto confrontarci con il 'lato eterno del gaming' e il suo mostro dalle mille forme. Ma quali sono gli alfieri di questa particolare tipologia di prodotti d'intrattenimento?

Civilization

'One more turn!', non si può che esclamare ripensando alle estenuanti maratone trascorse con la storica serie strategica targata Sid Meier. Solo chi ha dovuto esplorare paludi malsane insieme ai propri coloni e costruire mura ciclopiche per fronteggiare orde di barbari sa quanto possa essere assuefacente il percorso interattivo tracciato da ciascun capitolo di Civilization, prova ne sia l'inossidabile passione degli utenti per questa saga.



L'amore per gli strategici 4X sbocciato tra gli appassionati di Civilization ha contagiato negli anni anche chi, lontano dall'orbita creativa di Firaxis, ha voluto cimentarsi nell'impresa di sfidare sua maestà Sid Meier per spezzare la routine dei fan, basti citare il lavoro svolto in tal senso dagli studi Amplitude con Humankind (per un approfondimento, qui trovate la nostra recesione di Humankind) e le promesse che accompagnano lo sviluppo del progetto di Ara History Untold.

Minecraft

Le 300 milioni di copie di Minecraft ne fanno il gioco più venduto della storia, ma anche il più fruito e, se vogliamo, il più longevo: dietro al dato asettico delle vendite si cela infatti un vero e proprio esercito di appassionati che continua imperterrito a esplorare l'universo brickettoso creato da Markus 'Notch' Persson ed ereditato da Microsoft con l'acquisizione degli studi Mojang.



A dispetto di un comparto grafico desueto sin dal lancio, e della totale mancanza di un canovaccio narrativo che faccia da collante tra le attività svolte dagli utenti, Minecraft era e continua ad essere stabilmente in cima alle classifiche dei videogiochi più fruiti su tutte le piattaforme, un miracolo di longevità che viene sostenuto abilmente da Mojang con espansioni gratuite come l'enorme Update 1.21 di Minecraft.

The Elder Scrolls / Fallout

L'impero videoludico di Bethesda poggia sulle granitiche basi delle sue esperienze ruolistiche a mondo aperto, un ambito in cui il team capitanato da Todd Howard eccelle da oltre due decenni. Da TES 3 Morrowind a Fallout 3, passando per New Vegas, Skyrim e Fallout 4, i GDR bethesdiani sono da sempre la colonna portante della routine videoludica di milioni di appassionati, merito sia della soverchiante quantità di contenuti accessibili dal day one che del lavoro incessante dei modder.



Con l'esercito di persone ancora al lavoro su Starfield dopo il lancio, la speranza dei fan è ovviamente quella di veder ascrivere la space opera di Howard nell'Olimpo interattivo dei videogiochi di ruolo più longevi e supportati da Bethesda.

Grand Theft Auto V e GTA Online

Solo GTA può battere GTA, verrebbe da pensare osservando l'incrollabile successo di Grand Theft Auto V e l'effetto che potrebbe provocare il primo trailer di GTA 6 in arrivo a inizio dicembre: è però difficile immaginare che i milioni di appassionati di GTA Online che continuano imperterriti a darsele di santa ragione per le strade di Los Santos, alla vista del filmato del prossimo capitolo della serie, smettano di colpo di frequentare i server di GTA 5 in attesa del sequel.



Se nel caso di Skyrim la forza trainante del successo a lungo termine è rappresentata dal supporto dei modder, con il kolossal free roaming di Rockstar incentrato sulle mirabolanti gesta di Michael, Trevor e Franklin il segreto del successo interminabile di Grand Theft Auto V sembra risiedere nelle storie e avventure da vivere in GTA Online con le Roleplay Mod, come pure nell'enorme ventaglio di modalità accessibili e nella sconfinata collezione di auto, abiti ed equipaggiamenti da sbloccare.

The Sims

Il massimo esponente delle esperienze interattive sim-life non poteva di certo mancare in questo articolo dedicato ai videogiochi eterni: più che al gaming inteso come divertimento fine a se stesso, però, la serie di Maxis guarda al lato simulativo dell'intrattenimento digitale per trascinare gli utenti in una dimensione parallela dove poter vivere un'esistenza completamente nuova, con lavori da svolgere, affetti da coltivare ed emozioni da provare insieme ai propri Sim virtuali.



Cosa rende così speciale ed 'eterna' questa serie? Per molti fan, la chiave del successo di The Sims sta tutta nel suo iconico sistema di costruzione e nell'editor di personaggi, altri invece potrebbero indicare la ricchezza di contenuti dei pacchetti aggiuntivi, e poi c'è chi guarda al 'lato romantico ed empatico' del titolo per spiegare che non sarebbe mai in grado di abbandonare i propri Sims al loro destino. La verità è che di tutti i videogiochi presi in esame, probabilmente The Sims è davvero l'unico ad essere stato concepito con il preciso scopo di ritagliarsi per anni uno spazio fisso nel cuore, nella mente e nella routine giornaliera degli utenti... riuscendoci alla perfezione, per giunta!

Un esercito di videogiochi eterni

Ci sono tantissimi altri giochi con i quali abbiamo trascorso un'intera vita e che sono altrettanto meritevoli di essere approfonditi in questo speciale, ma sappiamo che il tempo è tiranno e che, soprattutto, ciascuno di noi può avere delle preferenze specifiche tra generi e piattaforme.

È però impossibile non citare in quest'ambito opere come Animal Crossing, Counter Strike, Terraria, Stardew Valley, Football Manager e Overwatch, come pure le serie 'gemelle' di Call of Duty e Battlefield, FIFA/EA Sports FC e Pro Evolution Soccer o Destiny e Warframe. E cosa dire allora di SimCity, Diablo, Command & Conquer e dei free to play come Fortnite, League of Legends o Candy Crush?



Mai come in questo caso, vi chiediamo perciò di servirvi della bianca lavagna dei commenti per riempirla con le emozioni restituite dai vostri personali 'videogiochi eterni', le esperienze interattive (siano esse giochi singoli o intere serie) che non vi siete stancati di giocare a dispetto degli anni trascorsi dalla loro uscita.