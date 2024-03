5 videogiochi con protagonisti cantanti famosi: ricordate Michael Jackson's Moonwalker?

Nei videogiochi è ormai da tempo consuetudine vedere il coinvolgimento di star internazionali (basti vedere quali attori ci sono in Death Stranding 2, per fare un esempio. Anche i cantanti sono compresi nel discorso, spesso al centro di giochi interamente loro dedicati.

Di seguito vi citiamo 5 videogiochi con protagonisti cantanti famosi: li conoscete tutti?

50 Cent Blood on the Sand

Il rapper 50 Cent è stato al centro di due giochi diversi nel corso della sua carriera, 50 Cent Bulletproof nel 2005 e 50 Cent Blood on the Sand nel 2009. Tra questi due, Blood on the Sand risulta indubbiamente il più curato e divertente, pur non essendo comunque un prodotto imperdibile. Il carisma del cantante, l'azione frenetica in puro stile TPS e molti dei più celebri brani dell'artista rendono l'opera targata THQ quantomeno meritevole di una prova.

Britney's Dance Beat

All'apice della sua popolarità Britney Spears è comparsa anche nel mondo videoludico con Britney's Dance Beat, un Rhythm Game pubblicato su PS2, Game Boy Advance e PC nel corso del 2002. Il titolo prodotto da THQ ci mette nei panni di un'aspirante ballerina pronta a fare da supporto alla celebre cantante nel suo tour internazionale, ma Britney è comunque presente all'interno del gioco assieme ad alcuni dei suoi brani più celebri tra cui Baby One More Time e I'm a Slave 4 U. Non il miglior gioco musicale dell'epoca, ma per i più grandi fan della popstar era comunque un prodotto imperdibile.

Def Jam

Tra il 2003 e il 2007 Electronic Arts ha dato vita a una serie incentrata sugli artisti della Def Jam Recordings, con i tre giochi proposti come un mix tra un Picchiaduro e un gioco di Wrestling. Def Jam Vendetta, Def Jam Fight For NY e Def Jam Icon hanno ospitato un roster pieno di grandi star del rap e dell'hip-hop: Snoop Dogg, Method Man, Ghostface Killah, Ludacris, Scarface, Sean Paul, Busta Rhymes e Ice-T solo soltanto alcuni degli artisti comparsi attraverso la trilogia targata EA, che seppe conquistare il pubblico con tre titoli di qualità.

Michael Jackson's Moonwalker

Il Re del Pop non ha mai nascosto i suoi apprezzamenti per i videogiochi, e tale passione lo ha portato a divenire il protagonista di uno dei titoli più iconici e di culto mai creati da SEGA. Strutturato come un Beat 'em Up in versione Arcade e come un Action/Platform nelle edizioni console, Michael Jackson's Moonwalker offre in chiave 16-bit alcuni dei brani più leggendari del compianto artista, conquistando il pubblico con atmosfere coinvolgenti e citazioni a non finire. Sapete tra l'altro che Michael Jackson aveva composto parte della OST di Sonic 3?

Wu-Tang Shaolin Style

Persino il Wu-Tang Clan ha goduto di un videogioco a loro ispirato. Pubblicato sulla prima PlayStation e noto in Europa con il sottotitolo di Taste The Pain, Wu-Tang Shaolin Style si presenta come un Picchiaduro tutto incentrato sul clan hip-hop originario di Staten Island, rivelandosi tra l'altro anche piuttosto godibile. Certo, non eravamo ai livelli dei migliori Picchiaduro pubblicati su PS1, in ogni caso Wu-Tang Shaolin Style ha quanto serve per intrattenere senza troppi fronzoli. Alcuni membri hanno inoltre preso parte attivamente al progetto doppiando alcuni personaggi e fornendo contributi musicali pensati appositamente per il gioco.

