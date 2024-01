5 videogiochi rimasti indietro di almeno una generazione, e non solo tecnicamente

Come certificato dai dati di Valve, l'industria videoludica ha visto approdare su Steam più di 14.000 giochi nel solo 2023: anche alla luce di una concorrenza sempre più agguerrita e di questa straordinaria varietà di titoli, alcune delle serie più celebri cominciano a sentire il peso dell'età.

L'ormai improcastinabile necessità di svecchiare la grafica, il gameplay e le meccaniche delle IP 'storiche' per restare al passo con i tempi è diventata una priorità per molti team di sviluppo, basti pensare alle innovazioni apportate da Square Enix nel gameplay di Final Fantasy 16 e alle riflessioni che stanno animando EA DICE per dare forma al futuro di Battlefield.

Con questo approfondimento cercheremo perciò di fare luce sui cinque videogiochi (o IP) che meriterebbero di essere 'svecchiati' tanto nel comparto tecnico quanto nelle meccaniche di gameplay.

Minecraft

Le 300 milioni di copie vendute da Minecraft, che ne fanno il videogioco dal maggior successo commerciale della storia, non giustificano la pigrizia dimostrata dagli Mojang decidendo di non apportare alcuna innovazione ludica alla formula originaria ideata da Markus 'Notch' Persson, per tacere dei mancati interventi di attualizzazione grafica su console (nemmeno su Xbox con la mai troppo lodata funzione FPS Boost). D'accordo, la software house svedese ha saputo allietare la community con tanti aggiornamenti che hanno contribuito a espandere costantemente il perimetro contenutistico del kolossal squadrettato, ma il successo di Teardown e l'esplosione del fenomeno dei sandbox votati al crafting rende ormai obbligatorio un cambio di passo da parte della sussidiaria 'semi-indipendente' di Microsoft, a cominciare dalla più volte rimandata modalità Ray Tracing di Minecraft su Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Far Cry

Il franchise di Far Cry è lo specchio più fedele del cosiddetto 'approccio open world di Ubisoft', un metodo di sviluppo che ha fatto la fortuna del publisher transalpino ma che, col passare degli anni, si è trasformato in un vero e proprio boomerang creativo, tanto da diventare oggetto di scherno della community tra meme di mappe piene di icone e trame principali diluite in un mare di obiettivi secondari. Se in Far Cry 6 l'arma della rivoluzione è il caos, il futuro della serie sparatutto di Ubisoft dovrà necessariamente passare per uno stravolgimento dell'esperienza open world e una completa revisione del sistema di progressione, con un focus sulla trama e sulle attività principali che consenta agli utenti di immergersi appieno in una narrazione coinvolgente e piena di colpi di scena.

Football Manager

Al netto del divertimento restituitoci dall'ultimo capitolo del gestionale calcistico di Sports Interactive, Football Manager 2024 non è una rivoluzione e non porta in dote nessuno degli importanti cambiamenti richiesti alla serie per evolversi e offrire un'esperienza davvero innovativa. Gli sviluppatori inglesi, ad ogni modo, si dicono perfettamente consapevoli di questo problema e promettono di porvi rimedio già a partire dal prossimo anno, con un motore grafico completamente nuovo (Unity), delle animazioni più realistiche, l'introduzione del calcio femminile e tante altre sorprese che verranno svelate nel corso dei prossimi mesi.

Game Freak e Pokemon

Alzi la mano l'Allenatore che non si è mai lamentato della grafica dei videogiochi più recenti di Game Freak ambientati nel colorato universo di Pokemon. Con Scarlatto e Violetto, lo studio giapponese ha saputo confezionare un'avventura spassosa e ricca di contenuti, ma i numerosi punti di forza dell'esperienza interattiva non nascondono affatto le criticità a livello tecnologico e puramente grafico. La speranza degli appassionati della serie è ovviamente quella di assistere a un netto cambio di passo già a partire dal prossimo capitolo, grazie alla potenza computazionale garantita dalla nuova generazione di console Nintendo (a tal proposito, qui trovate gli ultimi leak sulle specifiche di Switch 2).

Saints Row e Just Cause

Non serve ricordare la triste notizia della chiusura di Volition per constatare come il campanello d'allarme per il futuro della serie di Saints Row sia risuonato già da un pezzo, e lo stesso dicasi per l'IP di Just Cause. Le esperienze sparatutto a vocazione open world di Deep Silver e Square Enix sono rimaste ancorate alle meccaniche di gameplay dei capitoli d'esordio, senza proporre alcun genere di innovazione degna di essere definita tale. Una stagnazione creativa evidente che ha finito col deprimere le ambizioni di due serie che, se gestite con maggiore coraggio, si sarebbero certamente ritagliate un importante spazio nell'attuale panorama videoludico.