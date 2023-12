5 videogiochi a tema festivo da giocare sotto l'albero di Natale

Non solo canzoni, libri, film e quadri, il Natale ha ispirato anche una moltitudine di videogiochi. Mentre ci avviciniamo alle festività, abbiamo ben pensato di raccogliere cinque titoli a tema natalizio che, a nostro modo di vedere, sono perfetti per essere giocati sotto l'albero di Natale.

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Sì, lo sappiamo che siete presi da Marvel's Spider-Man 2, ma a Natale ci sono pochi giochi più indicatio del suo immediato predecessore, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che funge da introduzione perfetta per uno dei due personaggi giocabili del secondo episodio numerato della serie. Ambientato dopo i fatti del primo Marvel's Spider-Man, Miles Morales fa un salto in avanti di un anno finendo finendo in una New York adornata con luci, addobbi e alberi natalizi. Il novello Uomo Ragno scopre di avere il potere della bioelettricità salvando Peter Parker, il suo omologo più anziano finito KO durante uno scontro con Rhino. L'avventura comincia a Natale e prosegue nei giorni successivi fino ad avvicinarsi a capodanno.

Batman Arkham Origins

Altra città ammantata dalla neve, ma stavolta è la ben più tenebrosa Gotham City. Purtroppo, anche il più grande detective del mondo è costretto a rimboccarsi le maniche in tempo di feste! Sviluppato da Warner Bros. Montreal, Batman Arkham Origins è un prequel della serie Arkham di Rocksteady. La storia comincia la sera della Vigilia di Natale quando, a seguito di un'evasione di massa dal carcere di Blackgate, alcuni dei più temibili criminali della città iniziano a dare la caccia al Cavaliere Oscuro, sulla cui testa pende una taglia da 50 milioni di dollari. Batman Arkham Origins purtroppo non è mai stato rimasterizzato per le console moderne, tuttavia potete recuperarlo e godervelo su PC via Steam, dove finisce frequentemente in sconto a pochi spicci (aspettate i Saldi Natalizi!).

Hitman Holiday Hoarders

I videogiochi della moderna serie di Hitman non sono ambientati propriamente a Natale, essendo più che altro composti da una moltitudine di missioni negli scenari più disparati. Tra queste è tuttavia presente anche un incarico a tema festivo intitolato Holiday Hoarders, tranquillamente giocabile nell'ambito di Hitman 3 e nel contenitore Hitman: World of Assassination, che racchiude tutte le stagioni precedenti. La missione d'infiltrazione e assassinio vede l'Agente 47 sulle tracce di Harry Bagnato e Marv Gonif, due ladri ispirati a quelli del film cult "Mamma Ho Perso l'Aereo" intenti a rubare regali in quel di Parigi.

Dead Rising 4

Zombie e Natale non è un'accoppiata che si vede spesso, tuttavia è alla base di Dead Rising 4, ad oggi l'ultimo capitolo della serie di Capcom. L'azione maciullatoria si svolge nella cittadina di Willamette, in Colorado, che mentre si apprestava a celebrare le festività è diventata teatro di una nuova invasione di non-morti. Dead Rising 4 affronta il tema del consumismo natalizio in maniera singolare e funzionale al gameplay, ovvero offrendo a Frank West, ex fotoreporter desideroso di riabilitare il suo nome, una moltitudine di strumenti a tema per massacrare gli zombie, come luminarie, alberi di Natale, pacchi regalo e tanto altro.

Il Grinch Avventure Natalizie

Per i più piccini suggeriamo Il Grinch: Avventure Natalizie, un platform festivo arrivato poche settimane fa su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. La verde e pelosa creatura immaginata da Dr. Seuss è chiamata a muoversi furtivamente per rubare i regali e rovinare una volta e per tutte il Natale nella cittadina di Chi-non-so. Semplice, colorato e adatto ad ogni età, Il Grinch: Avventure Natalizie è perfetto per essere giocato a Natale e per imparare che anche il perfido Grinch può vedere il suo cuore crescere di tre taglie e diventare, tutto sommato, buono.

E non solo!

Esistono anche tanti altri giochi ambientati a Natale. Ci vengono in mente, ad esempio, anche il Capitolo 3 di Bully, il mondo di Nightmare Before Christmans in Kingdom Hearts 2, il primo Tom Clancy's The Division, Bayonetta 2, Parasite Eve e Metal Gear 2: Solid Snake, per non parlare dei molteplici live service che ogni anno ospitano eventi a tema, come Overwatch 2, Apex Legends e altri ancora. Ve ne vengono in mente altri?