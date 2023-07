5 videogiochi veramente bruttissimi tratti da film famosi

Per anni i videogiochi tratti dai film hanno faticato a distinguersi: esistono eccezioni come The Warriors di Rockstar Games, Il Padrino e Scarface, ma in generale i videogiochi basati sui film sono sempre stati bollati come mediocri. E per una manciata di bei titoli, ce ne sono tanti davvero brutti: ne abbiamo scelti cinque tra i peggiori in assoluto!

Enter The Matrix

Uscito nel 2003 come "storia parallela" rispetto a quella di Matrix Reloaded, Enter The Matrix viene ricordato come uno dei più brutti giochi dei primi anni 2000. In un videogioco di Matrix, si potrà controllare Neo, giusto? Sbagliato! E anzi, Neo appare solo come personaggio secondario in quello che è un gioco d'azione piuttosto generico con focus sul Bullet Time, ricordato per una grafica non proprio eccelsa, controlli legnosi e per un finale deludente. Non ci siamo proprio.

Street Fighter The Movie

Un videogioco basato su un film... basato su un videogioco. What? Street Fighter The Movie The Game è un picchiaduro di bassa lega con personaggi digitalizzati e un gameplay ben lontano dagli standard della serie Capcom, all'epoca al suo apice grazie al boom di Street Fighter II. Street Fighter The Movie non è bello da vedere e nemmeno da giocare, inoltre le conversioni casalinghe sono ancora più brutte. Bocciato.

Catwoman

Il film del 2004 è stato un sonoro flop e lo stesso si può dire del gioco, pubblicato da Electronic Arts su tutte le piattaforme dell'epoca. Un gioco d'avventura in terza persona davvero mediocre, con un comparto tecnico indietro anni luce e un gameplay particolarmente legnoso. D'accordo, c'è Halle Berry, ma non basta a salvare la baracca.

Battleship

Si può fare un film d'azione basato sulla Battaglia Navale? A quanto pare sì, il film esce nel 2012 e riscuotere un discreto successo al botteghino, il lancio della pellicola inoltre è accompagnata da un videogioco... sparatutto! Davvero, non stiamo scherzando, anziché dare vita ad un board game o un videogioco strategico, si è pensato di realizzare uno sparatutto generico solo vagamente ispirato al film. Che flop!

E.T.

Una storia leggendaria: nel 1982 Atari compra i diritti di E.T. per la produzione di un videogioco, che viene realizzato nel giro di sei settimane da una sola persona, che lavora da luglio ad agosto per consegnare il master e permettere al publisher di avere il gioco sugli scaffali per la stagione natalizia. Tutto bello? No, perché E.T. è bruttissimo (banalmente, un clone di Pac-Man senza anima e con un gameplay rotto) e si rivela un flop con milioni di cartucce per Atari VCS 2600 invendute e seppellite nel deserto. Si pensava fosse solo una leggenda metropolitana, invece nel 2014 una spedizione ha riportato alla luce i resti delle cassette sepolte da Atari nei primi anni '80.