50 Derby Cup: l'esito del derby della capitale ora puoi deciderlo tu!

Mkers, in collaborazione con AS Roma Esports è lieta di annunciare un’importante competizione online aperta a tutti i giocatori di eFootball PES.

Giovedì 13 e venerdì 14 maggio la “50 Derby Cup” darà il via a 50 match dove 100 player si affronteranno online per decretare il campione dell’eterna sfida tra Roma e Lazio.

Ogni vincitore guadagnerà un punto per scalare la classifica e portare la squadra del cuore in finale. Venerdì sera alle 22.00 i canali Twitch romaesports e LazioeSports ospiteranno gli ultimi match della competizione tra i pro-player di Roma e Lazio per confermare l'esito o ribaltare il risultato del torneo.

Iscriviti sul sito ufficiale dell'evento per partecipare e scendere in campo nel Derby della Capitale!