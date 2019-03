500.000 cheater di Apex Legends sono stati bannati da Respawn

Respawn Entertainment sta avendo il suo bel da fare in Apex Legends, non solo nell'apportare migliorie e modifiche al suo Battle Royale per il quale è appena cominciata la Stagione 1, ma anche nel cercare di individuare e allontanare i cheater dal gioco.

È notizia di oggi infatti, che sono stati bannati dalla software house un totale di circa 500.000 account che avevano utilizzato mezzi illeciti nel gioco, e Respawn continua ad incoraggiare gli utenti a riportare cheating di ogni tpo per continuare a migliorare l'esperienza di gioco.

È notizia di poco fa ad esempio, che alcuni cheater sono riusciti ad ottenere l'accesso al Free Origin Access Pack utilizzando un bug di Apex Legends, ricevendo dunque benefici che non gli spettavano. Respawn sarebbe in ogni caso già al lavoro sul caso.

Stando agli sviluppatori inoltre, il sistema anti-hacking sarà migliorato perché al momento non sarebbe efficace quanto dovebbe per via di un bug che però sarebbe già stato identificato e sarà risolto il prima possibile.

Nell'ultimissimo aggiornamento del gioco invece, su Apex Legends è stata introdotta la possibilità di cambiare la grandezza dei sottotitoli, insieme ad alcune opzioni per aiutare le persone daltoniche, ed il supporto agli accessori Razer Chroma, che permettono dunque di illuminare i propri accessori con il colore della propria scia di fumo. Una piccola chicca che farà piacere ai giocatori più attenti allo stile.



Intanto, come accennato in apertura, la Stagione 1 di Apex Legends ha preso il via proprio ieri: vi state già dando da fare sul popolarissimo Battle Royale?