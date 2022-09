Oltre 5000 persone hanno lavorato a GTA 5: i folli numeri di Rockstar

Nella giornata del 4 settembre Rockstar Games ha aperto sul proprio sito ufficiale una pagina per ringraziare tutti gli sviluppatori di GTA 5 e GTA Online. Dopo quasi 10 anni sembra che il supporto al celebre quinto capitolo stia per volgere al termine, in modo da concentrare tutti gli sforzi sull'ancora misterioso GTA 6.

Un ringraziamento verso l'esercito di persone che hanno lavorato a GTA V è doveroso e sentito, considerato che, dal 2013 ad oggi, il gioco ha venduto quasi 170 milioni di copie attraverso tre generazioni e generato ricavi pari a 7,68 miliardi di dollari. Ma esattamente quante persone ci hanno effettivamente lavorato sopra in questi nove anni?

Per rispondere alla domanda il portale Tweaktown ha copiato la gigantesca lista di nomi riportati nella pagina di ringraziamenti e l'ha copiata su un file Excel, così da verificare la quantità di caselle generate dal programma. Ebbene, Excel ha creato la bellezza di 6820 colonne, numero da mascella a terra che tuttavia, come fa notare lo stesso Tweaktown, viene gonfiato dai titoli e ruoli rivestiti dalla larga maggioranza delle persone coinvolte nello sviluppo, anch'essi riportati su Excel.

A grandi linee, afferma la testata, sono ben oltre 5000 le persone coinvolgente nella realizzazione di Grand Theft Auto V, a sottolineare ulteriormente l'imponente forza lavoro impiegata da Rockstar per dare vita e perfezionare il progetto in tutti questi anni. Viene ora da chiedersi quanti sviluppatori sono coinvolti nello sviluppo di GTA 6, considerata l'enorme ambizione riposta dalla software house nel già attesissimo nuovo episodio.

A tal proposito, secondo recenti rumor il reveal di GTA 6 dovrebbe avvenire in autunno: sarà davvero così?