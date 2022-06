505 Games acquisisce D3 Go! e la proprietà intellettuale di Puzzle Quest

Dopo averci reso partecipi delle tante novità del 505 Spring Showcase, le alte sfere di Digital Bros e 505 Games sono liete di annunciare l'acquisizione di D3 Go! e, con essa, dell'intera proprietà intellettuale Puzzle Quest.

L'ingresso di D3 Go! nella famiglia di 505 Games consente all'editore videoludico italiano di consolidare ed espandere la propria presenza nel mercato free-to-play grazie a titoli come Marvel Puzzle Quest, Puzzle Quest The Legend Returns e molti altri celebri giochi.

Nel celebrare questa importante acquisizione, il massimo esponente della divisione free-to-play di 505 Games Clive Robert dichiara che "D3 Go! ha svolto un ottimo lavoro portando sul mercato alcuni dei più grandi titoli della serie Puzzle Quest ed è stato naturale accoglierli nella famiglia 505 Games, permettendoci di arricchire ulteriormente il nostro catalogo di IP di proprietà. Questa acquisizione, la seconda in soli due anni, dimostra il nostro impegno nel far crescere la nostra business unit F2P per offrire ai videogiocatori i migliori titoli presenti sul mercato".

L'accordo con D3 Go! segue infatti quello che, nel 2021, ha portato 505 Games ad acquisire Infinity Plus Two, lo studio di sviluppo australiano creatore della serie di Puzzle Quest. Si tratta dell'ottava acquisizione portata a termine da 505 Games fino ad oggi: oltre a D3 Go! e Infinity Plus Two, nel portfolio dell'editore italiano troviamo realtà altrettanto affermate come DR Studios nel Regno Unito e la nostrana Kunos Simulazioni, la celebre software house di Assetto Corsa Competizione.