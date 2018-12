505 Games annuncia Journey to the Savage Planet, in uscita nel 2019

Journey to the Savage Planet è il nuovo gioco annunciato da 505 Games durante i The Game Awards 2018: sviluppato dal neonato team Typhoon Studios, il gioco vedrà la luce nel corso del 2019.

Journey to the Savage Planet è una avventura dalle tinte Sci-Fi ambientata su una pianeta inesplorato, il gioco presenterà elementi action uniti a sessioni esplorative, il tutto caratterizzato da uno stile estetico particolarmente curato.

Journey to the Savage Planet è attualmente previsto per PC, PlayStation 4 e Xbox One, al momento non sono state mostrate sequenze di gameplay ma solamente un breve trailer che trovate in apertura della notizia, vi auguriamo buona visione e vi invitiamo a restare sintonizzati per tutti i dettagli che potrebbero arrivare nelle prossime ore.